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【大灣區生活】中國網警：出租充電器或內藏木馬程式　插入手機即盜取個人信息

環球政經 19:49 2020/12/07

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中國內地不少商場均有流動充電器出租，為手機無電的顧客「解燃眉之急」。不過，中國公安部網安局（網警）提醒，免費贈送或試用的流動充電器或隱藏木馬程式，一旦插入手機，會盜取用戶的個人信息。經常往返大灣區及內地的港人，不得不察！

據內地傳媒報道，中國公安部網安局今日在網上公開提醒，商場出租的流動充電器、火車站叫賣出售的滿電充電器，可能被不法分子植入木馬程序，導致手機內的文字信息、照片、視頻等私隱數據外泄。

網警提示，不要隨意購買和掃描來歷不明的充電器，應選用正規產品，或掃描正規公司的可租賃移動電源。當手機連接充電電源並詢問「是否信任」時，更要提高警惕。

【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學），請看【下一頁】

央視315晚曾報道，一個正常的流動充電器拆開後，若不法分子進行改造，可在內部加上晶片，當用戶租借到被動過手腳的充電器，其信息就有可能被盜取，包括手機唯一標識碼、通訊錄、照片甚至是手機App的賬號密碼，即使拔掉充電器，手機依會處於被控制狀態。因此，盡量不使用小品牌的共享充電器，或陌生人提供的充電器，也不使用有破壞痕跡的充電器。

 

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責任編輯：葉卓偉

流動充電器 中國 大灣區 中國公安部 商場

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