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【旅遊氣泡】國泰為乘客免費提供新冠病毒保險　涵蓋海外期間診治費用

Hot Talk 19:36 2020/12/07

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國泰航空擬為乘客免費投保新冠病毒保險

香港第四波疫情未受控，香港、新加坡航空旅遊氣泡未能如期開行，國泰航空 （00293） 推出新招期望令旅客放心出遊。國泰航空宣布，與安盛保險（AXA）合作，為所有國泰乘客提供涵蓋新冠病毒病醫療的免費保險保障，由即日起至明年2月底，所有國泰航空航至乘客都獲免費額外保障，涵蓋於海外期間診治新冠病毒病的醫療費用。

國泰表示，所有乘客預訂該段期間的任何國泰航班，都可以自動獲得此免費保障，範圍包括醫療及住院費用、檢疫津貼、疏散和遣返保障。保障有效期為30天，由乘客的出發日起計，直至返回原居地為止，以較早的時間為準。

國泰指出，如乘客必須進行新冠病毒病聚合酶鏈反應檢測和住院，所需醫療費用會獲保障，最高保障額達20萬美元；因新冠病毒病而需接受強制隔離，可獲長達14天、每人每天100美元的檢疫津貼。在需要疏散和遣返，國泰航空會接載受影響乘客、同行旅伴和子女返回原居地。

更多國泰航空、航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

香港股票 國泰航空（00293） 航空 安盛 國泰航空

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