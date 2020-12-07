【一田停業】一田沙田店再有5名員工初步確診　來自孖人、象印等專櫃

下一篇文章
【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
一田百貨沙田店再有員工初步確診！一田表示，除衞生防護中心公佈，沙田店5位員工初步確診外，發現另外5位員工初步確診，分別來自個別專櫃或部門，包括孖人、象印、Woll、Tommee Tippee、Clinique、超市肉部及菜部專櫃。
【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉 業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高
現時一田沙田店已由專業人士進行深層清潔及消毒，並暫停營業至另行通知，並安排所有員工（包括一田員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安員）接受核酸檢測。
一田百貨已經執行十大防疫措施，包括：
1. 一田沙田店已全面關閉，復業日期將另行通知。
2. 現時各店所有員工只會在所屬分店工作，並不會調配至其他分店，以便管理。
3. 沙田店已進行全面深層抗疫消毒清潔，確保店內環境安全衛生。
4. 一田已要求沙田店全部員工停工檢測，進店前需出示呈陰性之檢測報告方可進店工作。
5. 沙田店會持續進行清潔程序，並待所有員工完成檢測才重新開業。
6. 各店已張貼「安心出行」二維碼，有需要時以便追蹤相關人士的行蹤紀錄。
7. 各店規定顧客入店時必須量度體溫及使用消毒搓手液。
8. 各店每天定時會進行一次特別清潔工序。
9. 員工及顧客入店後必須全程配戴口罩。
10. 鼓勵顧客盡量使用電子支付方式，減少現金交易。
【疫情第四波】旅發局宣布取消除夕煙花倒數 明年將不會舉辦新春花車巡遊
責任編輯：朱悅瀅