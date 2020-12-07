【一田停業】一田沙田店再有5名員工初步確診　來自孖人、象印等專櫃

▲ 一田表示，發現另外5位員工初步確診，分別來自個別專櫃或部門。（資料圖片）

一田百貨沙田店再有員工初步確診！一田表示，除衞生防護中心公佈，沙田店5位員工初步確診外，發現另外5位員工初步確診，分別來自個別專櫃或部門，包括孖人、象印、Woll、Tommee Tippee、Clinique、超市肉部及菜部專櫃。

【疫市求生】全球百貨公司掙扎求存 唯獨台灣百貨跑出錄增長？

【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉 業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高

現時一田沙田店已由專業人士進行深層清潔及消毒，並暫停營業至另行通知，並安排所有員工（包括一田員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安員）接受核酸檢測。

一田百貨已經執行十大防疫措施，包括：

1. 一田沙田店已全面關閉，復業日期將另行通知。

2. 現時各店所有員工只會在所屬分店工作，並不會調配至其他分店，以便管理。

3. 沙田店已進行全面深層抗疫消毒清潔，確保店內環境安全衛生。

4. 一田已要求沙田店全部員工停工檢測，進店前需出示呈陰性之檢測報告方可進店工作。

5. 沙田店會持續進行清潔程序，並待所有員工完成檢測才重新開業。

6. 各店已張貼「安心出行」二維碼，有需要時以便追蹤相關人士的行蹤紀錄。

7. 各店規定顧客入店時必須量度體溫及使用消毒搓手液。

8. 各店每天定時會進行一次特別清潔工序。

9. 員工及顧客入店後必須全程配戴口罩。

10. 鼓勵顧客盡量使用電子支付方式，減少現金交易。

【疫情第四波】旅發局宣布取消除夕煙花倒數 明年將不會舉辦新春花車巡遊

責任編輯：朱悅瀅