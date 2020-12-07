會計師公會要求新入會者授權警方套指紋　公會：僅在發現有刑事紀錄才需指紋確認

▲ 會計師公會最新要求學生會員申請成為正式會員時，同意授權警方套取指紋，引起業界疑慮

會計師公會最新要求學生會員申請成為正式會員時，授權警方向公會提供刑事犯罪紀錄，並同意警方套取申請者的指紋，不再單由入會者自行申報有否犯罪紀錄，引起業界、學界疑慮。會計師公會最新回應稱，只是發現申請者過往曾經有刑事紀錄，才需以指紋確認身份，把結果交予公會。

會計師公會稱，《專業會計師條例》列明入會資格為「品格良好，而且是成為會計師的適當的人」，一貫要求申請人自願披露是否有刑事紀錄，以供理事會考慮。

公會續指，會對申請人自願披露採取審慎的態度，年内國際組織打擊清洗黑錢財務行動特別組織 （Financial Action Task Force） 曾建議加強核實刑事紀錄，令規管與國際標準接軌。

會計師公會新近於申請表中加入授權書，公會解釋，倘若申請者過往曾經有刑事紀錄，警方需要先以指紋確認身份，才能把結果交給公會以作審閱，作為是否符合公會會計師資格要求。

公會暫未回應會員私隱考慮。個人資料私隱專員公署回覆查詢重申，根據私隱條例下保障資料第1原則，資料使用者須以合法和公平的方式收集他人的個人資料，而收集的資料是有實際需要但不超乎適度等。

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記者：麥德銘