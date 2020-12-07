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【DON DON DONKI】激安殿堂再拓香港業務　用Deliveroo網購DONKI產品送現金券

股市 19:05 2020/12/07

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日本連鎖超市DONKI去年進軍香港，現於香港共設五間分店，大部分分店24小時營業。

激安殿堂（Don Don Donki香港）近來強攻香港業務，繼在多區設立分店後，最新將與外賣平台戶戶送（Deliveroo）合作，供大眾透過戶戶送平台，網購DONKI之「各種美食、新鮮進口農產品、即食餐點及日用品」，涉及產品超過300款，包括DONKI旗下「日本梨、晴王麝香葡萄、和牛、壽司、芝士、零食糖果及綠茶和梅酒等飲品，以及美妝產品、寵物零食和必備日用品」。

據了解，戶戶送之DONKI送遞服務將涵蓋香港島、九龍及新界的多個地區，包括。除此之外，客戶亦可選擇在戶戶送平台上下單後，再到DONKI門市取貨。戶戶送稱，首次登記的新客戶只要輸入優惠碼「DONKI100」，將獲贈兩張價值50港元的現金券、舊有客戶的首張DONKI訂單則可享85折優惠。

至於DON DON DONKI Pop up store期間限定店，則將於12月14日至28日登陸上水匯Spot，專門發售日本時令水果、聖誕禮物 Set、玩具、美妝/家庭用品等。

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編輯：莫亦熙

驚安之殿堂 Deliveroo 零食 外賣 美妝 美食
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