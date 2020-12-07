【每日焦點】三星明年停止支援部分舊款穿戴式裝置　傳正申請戒指無線充電專利　

▲ Samsung將從明年開始停止支援部分舊款智能手錶和健身追踪器的系統更新；最近亦傳出正在研發一款戒指形狀的手機無線充電器，並已向韓國專利局申請專利。

三星（Samsung）近年推出很多不同類型的產品，如旗艦手機、智能手錶或是筆電產品等，以提升市場競爭力。不過，Samsung一向都推陳出新，務求爲廣大的消費者提供最佳的服務體驗。

日前有消息指，官方表示將從明年開始，停止支援部分舊款智能手錶和健身追踪器的系統更新。受影響的產品型號包括Galaxy Gear、Galaxy Gear 2、Galaxy Gear 2 Neo、Gear S以及Gear Fit，共5款智能產品。

此5款穿戴式產品型號，未來將不會支援Galaxy S21系列手機，以及日後推出的新款機型。不過，這些產品仍能在舊款的三星手機運行。

三星宣布從明年開始 部分舊款穿戴式裝置無法支援Galaxy S21系列

此外，Samsung最近亦傳出正在研發一款戒指形狀的手機無線充電器，並已向韓國專利局申請專利。這款戒指本身擁有發電功能，不但毋須另外插上接頭充電，更可藉由穿戴者的手部活動或是體溫自動發電。用戶未來在充電的時候，不需要再把手機留在無線充電座上或連接插頭。只要一邊手持使用，就能一邊無線充電，也不用再攜帶行動電源，十分方便。

【無線充電】Samsung 申請戒指專利 手機接觸即可無線充電

責任編輯：施雯雯