【異動股】交銀看好這項目具條件大規模生產 保利協鑫單日爆升24%

太陽能股保利協鑫(03800)日前獲交銀國際唱好，指其FBR(硅烷流床法)夥粒硅項目,已具足夠技術進行大規模生產。保利協鑫估計，明年下半年有關項目每年產能預期能由目前的1萬噸，大增兩倍至3萬噸。項目完全投產後，年產能更預計可進一步增加八成至5.4萬噸。交銀雖只維持保利協鑫中性評級，卻同時大幅上調該股目標價2.7倍至0.93元。保利協鑫全日大升24%，收報1.12元。

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交銀亦同時調整該股今年每股預測虧損，由0.2元人民幣收縮至0.067元人民幣，以及上調明年預測盈利，由0.013元人民幣上調至0.024元人民幣。然而，交銀仍然對該股估值持謹慎態度。皆因其產品成本的指標至今尚未清晰。

另一方面，保利協鑫和旗下協鑫新能源（00451）公布，後者以約2.11億元人民幣出售一座已營運光伏電站99.2％股權予北京能源國際（00686），料錄收益約4,603萬元人民幣。協鑫新能源指，所售電站併網容量為約50兆瓦。至於今年首9個月純利約2,215萬元人民幣，於9月底淨資產約1.6億元人民幣。出售後，該集團及保利協鑫集團負債將下降約3.9億元人民幣。受賣產消息提振，協鑫新能源全日大升41%報0.228元。

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