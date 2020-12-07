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【異動股】交銀看好這項目具條件大規模生產 保利協鑫單日爆升24%

股樓投資 19:38 2020/12/07

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太陽能股保利協鑫(03800)日前獲交銀國際唱好，指其FBR(硅烷流床法)夥粒硅項目,已具足夠技術進行大規模生產。保利協鑫估計，明年下半年有關項目每年產能預期能由目前的1萬噸，大增兩倍至3萬噸。項目完全投產後，年產能更預計可進一步增加八成至5.4萬噸。交銀雖只維持保利協鑫中性評級，卻同時大幅上調該股目標價2.7倍至0.93元。保利協鑫全日大升24%，收報1.12元。

【中芯981】 中芯斥逾25億美元組合營 聯手國家集成電路基金生產晶片   詳情請看【下一頁

【I.T私有化】 沈嘉偉夥私募基金CVC13億私有化 I.T中午大升43%   詳情請看【下一頁

交銀亦同時調整該股今年每股預測虧損，由0.2元人民幣收縮至0.067元人民幣，以及上調明年預測盈利，由0.013元人民幣上調至0.024元人民幣。然而，交銀仍然對該股估值持謹慎態度。皆因其產品成本的指標至今尚未清晰。

另一方面，保利協鑫和旗下協鑫新能源（00451）公布，後者以約2.11億元人民幣出售一座已營運光伏電站99.2％股權予北京能源國際（00686），料錄收益約4,603萬元人民幣。協鑫新能源指，所售電站併網容量為約50兆瓦。至於今年首9個月純利約2,215萬元人民幣，於9月底淨資產約1.6億元人民幣。出售後，該集團及保利協鑫集團負債將下降約3.9億元人民幣。受賣產消息提振，協鑫新能源全日大升41%報0.228元。

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撰文 : 李尚毅

保利協鑫能源（03800） 經濟

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