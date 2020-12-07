【HSBC】滙豐保險推健康獎勵計劃　連續2年日均行9000步獲Apple Watch（附分期購買Apple Watch詳情）

近年各大保險公司均推出獎勵計劃，鼓勵客戶保持健康。滙豐保險今天宣布推出全新的「滙豐保險Well+」計劃，投保合資格保險計劃的客戶可參與計劃，連續24個月内完成平均每天9,000步的客戶可賺取全額的獎賞，包括Apple Watch Series 6、Apple Watch SE或「獎賞錢」。

滙豐表示，「滙豐保險Well+」是市面首個與銀行流動理財App相整合的健康獎賞計劃，客戶將Apple健康應用程式同步至香港滙豐流動App後，可於Apple Watch或iPhone輕鬆管理並追蹤健康數據。參與計劃後，滙豐保險客戶平均每天完成9,000步，可賺取Apple Watch或「獎賞錢」。

投保合資格滙豐保險計劃的客戶，可參加24個月的健康獎賞計劃，如選取Apple Watch作為獎賞，客戶會先以免息分期付款的方式選購Apple Watch。每月達到預設步數目標的客戶，可就不同活動量獲得Apple Watch的每月分期抵銷或賺取「獎賞錢」。

投保指定保險，年度新保費總和為1700港元或以上，可選擇分期購買Apple Watch Series 6（24個月分期，每月付130元）。每月行9000步可賺取130元，抵銷分期金額:

▲ 資料來源：滙豐網站，以最新公布為準

投保指定保險，年度新保費總和為1000至1699港元，可選擇分期購買Apple Watch SE（24個月分期，每月付90元）。每月行9000步可賺取90元，抵銷分期金額:

▲ 資料來源：滙豐網站，以最新公布為準

欲賺取Apple Watch或「獎賞錢」，客戶需投保以下任何一份保險計劃，參加滙豐保險Well+：

定期壽險:

滙家保

樂安居供樓保障計劃

滙易保

尊尚定期壽險計劃

人壽保險:

滙盛人生保險計劃

滙康保險計劃

駿富保障萬用壽險計劃

翡翠／翡翠尊尚環球世代萬用壽險

醫療保險:

滙豐自願醫保靈活計劃l

滙豐自願醫保標準計劃

滙豐表示，香港滙豐流動理財應用程式現有136萬名活躍用戶，將「滙豐保險Well+」整合至香港滙豐流動理財應用程式，客戶可享用在單一應用程式使用新功能的無縫用戶體驗。客戶可管理包括儲蓄、投資賬戶及保單等在内的財務組合，同時追蹤每天步數。

【HSBC】滙豐扣賬卡年底推出 支援12種外幣 全球滙豐ATM提款免手續費，請看【下一頁】

▲ 藝人陳茵媺和陳豪、滙豐保險香港行政總裁文德華與香港跳高運動員楊文蔚為「滙豐保險 Well +」揭幕。

【送別2020 吳澤偉教你檢視保險‧強積金】

日期: 2020年12月29日（二）

時間: 8:00pm – 9:15pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$200 (原價HK$250)

*凡於12月16日（星期三）或之前報名，可享早鳥價。

詳情: https://tinyurl.com/ims201229 講座簡介： 精明投保要抉

醫療、危疾、壽險各類保險的實際功能

理解醫保條款，辨清可保與不可保

應否考慮有儲蓄成分的保險產品？

教你自學成功：善用強積金作理財平台

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉