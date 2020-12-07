  • 22°C
香港時間 : 20201207日 (一) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC】滙豐保險推健康獎勵計劃　連續2年日均行9000步獲Apple Watch（附分期購買Apple Watch詳情）

理財智慧 19:00 2020/12/07

分享：

近年各大保險公司均推出獎勵計劃，鼓勵客戶保持健康。滙豐保險今天宣布推出全新的「滙豐保險Well+」計劃，投保合資格保險計劃的客戶可參與計劃，連續24個月内完成平均每天9,000步的客戶可賺取全額的獎賞，包括Apple Watch Series 6、Apple Watch SE或「獎賞錢」。

滙豐表示，「滙豐保險Well+」是市面首個與銀行流動理財App相整合的健康獎賞計劃，客戶將Apple健康應用程式同步至香港滙豐流動App後，可於Apple Watch或iPhone輕鬆管理並追蹤健康數據。參與計劃後，滙豐保險客戶平均每天完成9,000步，可賺取Apple Watch或「獎賞錢」。

投保合資格滙豐保險計劃的客戶，可參加24個月的健康獎賞計劃，如選取Apple Watch作為獎賞，客戶會先以免息分期付款的方式選購Apple Watch。每月達到預設步數目標的客戶，可就不同活動量獲得Apple Watch的每月分期抵銷或賺取「獎賞錢」。

投保指定保險，年度新保費總和為1700港元或以上，可選擇分期購買Apple Watch Series 6（24個月分期，每月付130元）。每月行9000步可賺取130元，抵銷分期金額:

資料來源：滙豐網站，以最新公布為準

投保指定保險，年度新保費總和為1000至1699港元，可選擇分期購買Apple Watch SE（24個月分期，每月付90元）。每月行9000步可賺取90元，抵銷分期金額:

資料來源：滙豐網站，以最新公布為準

欲賺取Apple Watch或「獎賞錢」，客戶需投保以下任何一份保險計劃，參加滙豐保險Well+：

定期壽險:

  • 滙家保
  • 樂安居供樓保障計劃
  • 滙易保
  • 尊尚定期壽險計劃

人壽保險:

  • 滙盛人生保險計劃
  • 滙康保險計劃
  • 駿富保障萬用壽險計劃
  • 翡翠／翡翠尊尚環球世代萬用壽險

醫療保險:

  • 滙豐自願醫保靈活計劃l
  • 滙豐自願醫保標準計劃

滙豐表示，香港滙豐流動理財應用程式現有136萬名活躍用戶，將「滙豐保險Well+」整合至香港滙豐流動理財應用程式，客戶可享用在單一應用程式使用新功能的無縫用戶體驗。客戶可管理包括儲蓄、投資賬戶及保單等在内的財務組合，同時追蹤每天步數。

【HSBC】滙豐扣賬卡年底推出 支援12種外幣 全球滙豐ATM提款免手續費，請看【下一頁】

藝人陳茵媺和陳豪、滙豐保險香港行政總裁文德華與香港跳高運動員楊文蔚為「滙豐保險 Well +」揭幕。

 

【送別2020 吳澤偉教你檢視保險‧強積金】
日期: 2020年12月29日（二）
時間: 8:00pm – 9:15pm
形式: Zoom網上直播
費用: 早鳥價HK$200 (原價HK$250)
*凡於12月16日（星期三）或之前報名，可享早鳥價。
詳情: https://tinyurl.com/ims201229

講座簡介：

  • 精明投保要抉
  • 醫療、危疾、壽險各類保險的實際功能
  • 理解醫保條款，辨清可保與不可保
  • 應否考慮有儲蓄成分的保險產品？
  • 教你自學成功：善用強積金作理財平台

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道
融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

Apple Apple Watch 保險公司 銀行 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【輪•流轉@iM網欄】輪商和投資者並非「對賭」 有時候可以雙嬴！

下一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】意大利「提琴之都」 搵琴容易 ‧ 搵食難

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【美股戰報】泡沫爆破？中國電動車股單周暴挫逾兩成
【美股戰報】泡沫爆破？中國電動車股單周暴挫逾兩成
【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨
【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬