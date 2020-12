【美國大選】伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨拜登成為美國候選總統。美國總統特朗普家庭的去向受關注,特朗普長女、美國第一千金伊凡卡被指有政治野心,美媒更指伊萬卡有意競選佛羅里達州長。

特朗普(Donald Trump)就任美國總統後,伊萬卡(Ivanka Trump)與丈夫庫什納(Jared Kushner)都獲安排擔任白宮顧問。美國有綫新聞網絡(CNN)報道,距離特朗普的任期餘下約一個月的時間,伊萬卡也積極籌謀其從政之路。

CNN引述消息人士指:

伊萬卡毫無疑問絕對有政治野心,她希望競選某些職位,但仍需時間弄清楚。

(Ivanka definitely has political ambitions, no question about it. She wants to run for something, but that still needs to be figured out.)