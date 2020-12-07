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【美國大選】伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長

環球政治 18:29 2020/12/07

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美媒更指伊萬卡有政治野心，有意競選佛羅里達州長。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨拜登成為美國候選總統。美國總統特朗普家庭的去向受關注，特朗普長女、美國第一千金伊凡卡被指有政治野心，美媒更指伊萬卡有意競選佛羅里達州長。

伊萬卡、梅拉尼婭遭傳召作供 涉特朗普就職典禮濫用資金 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）就任美國總統後，伊萬卡（Ivanka Trump）與丈夫庫什納（Jared Kushner）都獲安排擔任白宮顧問。美國有綫新聞網絡（CNN）報道，距離特朗普的任期餘下約一個月的時間，伊萬卡也積極籌謀其從政之路。

CNN引述消息人士指：

伊萬卡毫無疑問絕對有政治野心，她希望競選某些職位，但仍需時間弄清楚。

（Ivanka definitely has political ambitions, no question about it. She wants to run for something, but that still needs to be figured out.）

第一千金遭排擠？紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報 【下一頁】

據悉，伊萬卡目前有意角逐佛羅里達州州長一職，或考慮參加新澤西州的國會選舉。特朗普一家在上述兩個州都擁有度假屋，特朗普去年更將其居住地由紐約曼哈頓遷往佛羅里達州棕櫚灘。再加上現任佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）為特朗普的忠實盟友，伊萬卡要於該州競選或有主場之利。

CNN更引述消息人士指，伊萬卡有意高調發表其從政的意願，是受到父親特朗普的祝福。據悉，在特朗普的多名子女中，特朗普最關注伊萬卡的參選意向，更視伊萬卡為自己的繼承人。

責任編輯：鄭錦玲

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