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約翰遜或於今天内退出脱歐貿易談判 明天將發表全國講話

環球政經 19:13 2020/12/07

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英國與歐盟脫歐一事擾嚷多時，直今英國還沒有正式脫歐，直到下年1月31日，英國才會正式脫離歐盟。不過，英國與歐盟的貿易關係，還有很多有待商榷的細節，而最新消息指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）或於12月7日（今日）稍後時間退出脱歐貿易談判。

【英國脫歐】脫歐協議談判死綫將至 歐盟據報有意於捕漁權作讓步:【下一頁

外媒引述消息人士講話指，約翰遜最早可能最早在明天（12月8日）晚就脫歐事宜發表全國講話。報道稱，約翰遜將通知歐盟，他絕不贊成法國在最後一刻提出的要求，並指如果歐盟拒絕就他們過分的要求讓步，約翰遜則會停止談判。

【英國脫歐】貿易協議仍未達成 默克爾籲歐盟為英國「硬脫歐」做準備：【下一頁

有知情人士指，如果12月7日工作天結束前還沒有任何進展，談判很有可能會終止，因為大家都會質疑談判是否值得繼續。

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責任編輯：翁嘉陽

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