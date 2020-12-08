【新股IPO】Vesync2148即日起招股 入場費約5575元

京東健康（06618）今日上市、藍月亮（新上市編號：06993）今日截飛，不過亦有新股再接力登場。小家電生產商Vesync（新上市編號：02148）今日（8日）至周五（11日）招股，計劃發行2.81億股，招股價介乎每股4.68至5.52元，集資最多約15.51億元，每手1,000股，入場費約5,575.63元。12月18日掛牌，法巴及創陞融資擔任聯席保薦人。

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Vesync是次上市將引入高瓴資本、投資基金Orchid China及LMA SPC，以及Orchid Asia旗下基金Meridian Future為基石投資者。

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該股集資所得，其中約30%將用於新產品研究及開發；約25%用作擴大銷售渠道及提高品牌知名度；約25%用於設立家庭物聯網平台；約10%用於為企業客戶開發智能解決方案；餘下約10%為一般營運資金。

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記者：張以正