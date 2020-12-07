【恒生科指】恒生科技指數首批2倍槓桿反向產品7226、7552　周四登場

▲ 南方東英上周獲認可推出恒生科技指數2倍槓桿、2倍反向ETF產品

恒生科技指數推出以來，ETF、期貨、窩輪牛熊證等結構產品陸續登場，市場消息指，首批恒生科指槓桿反向產品（或稱槓桿反向ETF）最快本周四（10日）交易。證監會上周認可南方東英的2倍正向槓桿、2倍反向產品，南方東英周一在聯交所上載產品資料概要，包括南方東英恒生科技指數每日槓桿（2x）產品 （07226） 、南方東英恒生科技指數每日反向（-2x）產品 （07552） ，7226、7552每手交易單位為100個。

據南方東英公告，2倍正向的7226、2倍反向的7552會以投資掉期方式，盡量達成恒生科指每日表現的相應倍數，而非使用港交所上月推出的恒生科技指數期貨達至相關表現。相對投資期貨而言，7226、7552會有較大交易對手風險。

南方東英通告指出，7226、7552全年經常開支比率約1.99%，對應平均每日經常開支為0.008%，預計7226、7552平均每日跟蹤偏離度分別為-0.03%和-0.04%。

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記者：麥德銘