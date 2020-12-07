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【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元　美股盤前大漲15%　此前屢遭沽空機構狙擊

股市 17:59 2020/12/07

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跟誰學配售8.7億美元新股。

內地綫上教育服務公司跟誰學（美︰GSX）宣布，與若干投資者達成協議，通過私募方式配售總計8.7億美元的新股，約佔公司已發行股份總數的6.2％，預計本月內完成配售。跟誰學未有披露其配股價等詳細資料，其股價盤前大升15.3%，報70.01美元。

據內地傳媒報道，參與配股的投資者為「幾位價值投資者」。報道又引述息稱，配股是為了增厚公司的現金儲備，以加大對旗下K12業務品牌高途課堂的全方位投入，包括對技術研發和內容研發的投入，對優秀教師和優秀人才的吸引力度，以及對學生學習體驗和學習效果的投入；同時公司還將加大對高投資回報率的市場投入。

跟誰學本身是沽空機構常客，曾屢遭渾水、香櫞（Citron Research）及灰熊（Grizzly Research）等美國知名沽空機構狙擊。

今年年第二及第三季度，跟誰學分別實現營業收入16.5億元和19.7億元人民幣。

相關文章︰【配股潮】移卡折讓近9%配股另股東減持　移卡跌逾8%

【配股潮】先健科技折讓11.6%配股9.3億元　先健科技倒升逾8%

編輯︰侯景成

美股 跟誰學（美：GSX） 配售 配股 沽空
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