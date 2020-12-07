【中美角力】富時羅素因美國禁令踢走8中企　MSCI、納斯達克或跟隨？

美國政府近期屢次制裁「涉及解放軍背景」的中國企業，因應美國商務部發布的投資黑名單，全球指數公司英國富時羅素（FTSE Russell）近期宣布，將從旗下全球股票指數系列以及中國A股指數中踢出8間位於上述黑名單中的企業，有關指令將於本月21日起生效。

富時羅素即將剔除的8間中國企業名單見下圖：

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不過，富時羅素亦表示，一旦美國未來解除禁令，公司亦考慮重新將這些中國公司納入其指數當中。除了富時羅素外，另一大指數供應商MSCI亦表示，未來一周將會與其投資者進行交流，以做出應對；另外納斯達克亦表示，本周內將會決定是否作出相應調整。

對於美國不斷升級的制裁措施，中國外交部發言人華春瑩認為相關變動是受到美國政府相關行政命令的影響，並重申，中方堅決反對美方無端打壓中國企業。華春瑩還指，隨著中國資本市場開放程度日益提升，國際投資者配置中國公司股票日趨便利，個別的企業不在一些國際指數之內，並不會妨礙國際投資者通過其他多種方式投資於這些企業。

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