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【日本疫情】為降感染風險　JR西日本擬提供積分　鼓勵乘客避開繁忙時段

環球政經 18:13 2020/12/07

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新冠肺炎肆虐全球，當中日本疫情嚴峻，單日確診數字連續多日超過2000宗。據共同社報道，西日本鐵路公司（JR西日本）今日(7日)表示，正探討向避開早上繁忙時段乘車的交通卡「ICOCA」月票用戶提供積分。期望通過新措施，避免乘客密集乘車，防止感染新冠病毒傳播，此舉亦有助提升乘車的舒適度，最快將於明年春季啟動。

JR西日本已經向使用ICOCA的非月票乘客，提供有關積分。若乘客避開早上繁忙時段，每月4次以上可獲積分。JR西日本設想在京阪神地區引進積分，積分可於購物時用作電子貨幣。大阪Metro公司亦表示為了緩解擁擠，考慮按乘車時段提供不同積分。

至於JR東日本，將於明年3月啟動若使用Suica以相同票價每月乘車10次以上，以積分形式回贈10%的優惠。

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責任編輯：葉卓偉

新冠肺炎疫情 日本 大阪 鐵路 疫情

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