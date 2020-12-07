【香港出口】香港信保局百分百信用限額提升計劃　延長至2021年6月

▲ 香港出口信用保險局（香港信保局）今日宣布，延長「百分百信用限額提升計劃」至2021年6月8日，以支持香港出口商。(資料圖片)

疫情打擊本港出口，香港出口信用保險局（香港信保局）今日宣布，延長「百分百信用限額提升計劃」至2021年6月8日，以支持香港出口商，減輕放帳風險，讓他們在疫情下不穩的貿易環境中，可以繼續安心向海外買家放帳，以及協助他們在疫情「新常態」下把握商機。

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該計劃原定於2020年12月8日到期，現將延長6個月，計劃內容包括提升每宗買家信用限額一倍，上限至保戶申請的金額、保單上限或一億港元，以較低者為準；涵蓋計劃推出時有效的信用限額，或計劃期間成功獲得審批的信用限額；涵蓋香港信保局承保的所有市場；所有香港信保局保戶毋須額外申請均可受惠。

香港信保局亦會定期透過網頁的市場週訊及網上研討會等渠道，為出口商提供與疫情相關的最新市場訊息。而今年4月該局亦推出了一系列支援措施，以助出口商安心拓展出口貿易市場，包括豁免所有保單年費、一律增加買家信用限額的付款限期至120日等。

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責任編輯：朱悅瀅