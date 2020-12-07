【聖誕節】日本人魚AMABIE現身荃灣海之戀　原來是「驅疫吉祥物」？

荃灣海之戀今年聖誕節特設日本海中神明「アマビエAMABIE」，向香港人發放更多正能量。由即日起至明年1月，可到商場內的祈願樹盡情打卡，而商場更於本周五開始舉行「日韓為食買物祭」，集合多國特色小食。

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「アマビエAMABIE」是日本自古流傳的神畫，相傳只要畫下及分享AMABIE的畫像就能抗疫消災，因此AMABIE於2020年紅遍日本各大社交平台，成為「帶來好運」與「疫症退散」的吉祥物。今年聖誕節，AMABIE將登陸海之戀OP Mall，以不同造型陪伴港人「O! Playcation!」。即日至明年1月10日，大家可到金光閃閃祈願樹下及場內其他打卡位與繽紛可愛的AMABIE盡情自拍，分享祝福。

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除此之外，12月11日至27日，海之戀OP Mall亦會舉行「日韓為食買物祭」，集合多國特色小食及菜式，助港人一解旅行癮。活動精選10間食肆商戶的特色小食及菜式，可以超值價錢嚐盡美食，包括包括洪瑞珍超人氣三文治、The Coconut泰式甜品拼盤、韓樂MOMOKU蜜糖柚子雞翼、鼎家喜筷化皮燒腩仔等。顧客只要即日於商場內消費滿300元，更可免費享用佳餚美食。

日韓為食買物祭有咩食？

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責任編輯：葉泳珊