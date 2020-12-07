  • 22°C
香港時間 : 20201207日 (一) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】日本人魚AMABIE現身荃灣海之戀　原來是「驅疫吉祥物」？

商業 17:48 2020/12/07

分享：

荃灣海之戀今年聖誕節特設日本海中神明「アマビエAMABIE」，向香港人發放更多正能量。由即日起至明年1月，可到商場內的祈願樹盡情打卡，而商場更於本周五開始舉行「日韓為食買物祭」，集合多國特色小食。

【聖誕優惠】ELEMENTS圓方多間名牌店　冬日優惠低至5折

「アマビエAMABIE」是日本自古流傳的神畫，相傳只要畫下及分享AMABIE的畫像就能抗疫消災，因此AMABIE於2020年紅遍日本各大社交平台，成為「帶來好運」與「疫症退散」的吉祥物。今年聖誕節，AMABIE將登陸海之戀OP Mall，以不同造型陪伴港人「O! Playcation!」。即日至明年1月10日，大家可到金光閃閃祈願樹下及場內其他打卡位與繽紛可愛的AMABIE盡情自拍，分享祝福。

    點擊圖片放大
    +2

除此之外，12月11日至27日，海之戀OP Mall亦會舉行「日韓為食買物祭」，集合多國特色小食及菜式，助港人一解旅行癮。活動精選10間食肆商戶的特色小食及菜式，可以超值價錢嚐盡美食，包括包括洪瑞珍超人氣三文治、The Coconut泰式甜品拼盤、韓樂MOMOKU蜜糖柚子雞翼、鼎家喜筷化皮燒腩仔等。顧客只要即日於商場內消費滿300元，更可免費享用佳餚美食。

日韓為食買物祭有咩食？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【疫市求生】全球百貨公司掙扎求存　唯獨台灣百貨跑出錄增長？

【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【網購商機】港網購市場發展空間大　香港寬頻推「HOME+」冀分一杯羹
今日
【網購商機】港網購市場發展空間大　香港寬頻推「HOME+」冀分一杯羹
【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
今日
【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
【聖誕優惠】ELEMENTS圓方多間名牌店　冬日優惠低至5折
今日
【聖誕優惠】ELEMENTS圓方多間名牌店　冬日優惠低至5折
【疫市求生】全球百貨公司掙扎求存　唯獨台灣百貨跑出錄增長？
今日
【疫市求生】全球百貨公司掙扎求存　唯獨台灣百貨跑出錄增長？
餐廳情報 著數優惠 商場 正能量 美食 社交平台 甜品 三文治 雞翼 聖誕節

上一篇文章

【香港出口】香港信保局百分百信用限額提升計劃　延長至2021年6月

下一篇文章

【新冠肺炎】生活易調查：疫情下結婚人數跌　結婚消費市場估值按年跌46%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【麥當勞優惠】麥當勞App 18元享板燒雞腿飽配中汽水　超值早晨套餐減3元
【麥當勞優惠】麥當勞App 18元享板燒雞腿飽配中汽水　超值早晨套餐減3元
【好想去旅行】日本擬明年春天開放小型旅行團訪日　有無香港份？
【好想去旅行】日本擬明年春天開放小型旅行團訪日　有無香港份？
【疫市營商】N95口罩全球大賣　為何3M仍要全球裁員2900人？
【疫市營商】N95口罩全球大賣　為何3M仍要全球裁員2900人？
【BNO移民】英國200年歷史Debenhams百貨將結業　1.2萬名員工飯碗不保
【BNO移民】英國200年歷史Debenhams百貨將結業　1.2萬名員工飯碗不保