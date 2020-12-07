【美股新股】軟銀紅杉GIC為大股東　美國版「美團」Doordash周三掛牌上市

美國外賣配送平台DoorDash，預計於本周三（12月9日）以「DASH」為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。DoorDash於上周更新招股書，計劃以每股90至95美元的價格發行3,300萬股股票，預料Doordash的市值將在286億美元至302億美元之間。相比今年6月份其上市前最後一輪融資的160億美元高出一倍。招股書顯示，軟銀、紅杉資本和GIC是DoorDash最大機構股東，分別佔發行前A類股24.9% 、20.4%和10.5%。



業務模式上，DoorDash與美團（03690）、餓了麼等食品即時配送平台並無明顯差異。平均每月連接39萬個商家、1800萬消費者以及100萬名Dashers（相當於騎手），並在覆蓋全美所有50個州及波多黎各後，目前業務已拓展至加拿大和澳洲。

按2020年10月的總銷售額計算，DoorDash與Caviar累計佔據美國50%的市場份額（DoorDash在2019年斥資約4.1億美元完成收購對競爭對手Caviar），領先26%的UberEats、16%的GrubHub、及7%的Postmates。

財務數據方面，2018年和2019年，DoorDash的淨收入分別為2.91億美元和8.85億美元；2020年前三季度的淨收入則為19.16億美元，較2019年同期的5.87億美元增長223.7%。

目前DoorDash仍處於虧損狀態，2018年和2019年的淨虧損分別為2.04億美元和6.67億美元；2020年前三季度1.49億美元的淨虧損則較2019年同期的5.33億美元大幅收窄。

值得注意的是，在2020年第二季度，DoorDash罕見地實現單季度盈利，當季的淨收入為6.75億美元，淨利潤為2300萬美元；而第三季度的淨收入為8.79億美元，淨虧損4300萬美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機