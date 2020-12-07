傳一月公佈BNO簽證細則容許「太空人」 家庭單位其中一方可留港工作

BNO平權（簽證）計劃預計於1月31日公佈細則，之前一直指不可能成事的 「太空人」 計劃又有新突破，有消息人士指英國政府或會容許憑BNO移居英國的香港人家庭，讓父或母一方留在香港工作，另一方則要滿足在英國逗留時間的最低要求，才可以拿到5+1計劃的英國國籍。

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此外，如果移居的港人家庭育有子女，子女則需要留在英國讀書。由於不少港人擔心移居英國後未能找回與香港相若的工資與工種，也擔心資歷未獲英國雇主承認，如果最新5+1計劃容許家庭單位的其中一方留港工作，將會令港人的移英計劃更有信心。

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消息傳出後有媒體向有關方面求證，不過暫時未有回覆。根據早前宣佈的BNO簽證細則，合資格者可申請居住在英國30個月，再續期30個月，或一次性居住5年的簽證居英期間可工作及讀書，但不享有社福保障等政府資助，住滿 5年後，可申請定居英國，12個月後可申請成英國公民。

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責任編輯：翁嘉陽