【宅經濟商機】居家娛樂需求大帶動宅經濟　直播平台熱潮持續

▲ 直播平台Uplive目前業務遍及東北非、東南亞、泛印度，南美、港澳台等200多個國家和地區，用戶人數總計逾2.5億。

今年環球受新冠肺炎疫情影響，實體經濟大受打擊，同時亦有不少行業需求飆升，居家抗疫衍生「宅經濟」模式，以直播平台最為火熱，疫情下該產業規模不斷攀升，2016年已登陸香港的直播平台Uplive就是其中之一。

Uplive平台由亞洲創新集團擁有，集團創辦人及行政總裁田行智表示，公司建立初期已擬好發展方針，今年疫情下，平台用戶數量增長就更明顯。「透過結合在騰訊、Google和Zynga等大型社交媒體和科技公司的經驗，我們提出社交娛樂應用（recreational social networking）概念，希望透過應用程式，將社交媒體的溝通方面與娛樂結合，令人們在建立社交聯繫的同時，能表現自己創造能力。」

＞＞＞【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送 日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】

＞＞＞【疫市求生】全球百貨公司掙扎求存 唯獨台灣百貨跑出錄增長？

直播平台賺取收入成趨勢

疫情下大眾居家抗疫，對娛樂的需求急速上升。按Google e-Conomy報告，互聯網新用戶數量激增，今年就新增4000萬。新冠疫情亦加速數碼消費普及，許多用戶在疫情期間首次嘗試新型數碼服務。每3位數碼服務的消費者中，就有超過1位是受疫情促使，開始使用數碼服務。自環球各國與地區封鎖，消費者花費更多時間上網，每天長達4.7小時。

田行智稱，新冠疫情期間，用戶紛紛透過Uplive展示才華，並找到志趣相投的朋友。「隨著視頻直播深入日常生活，未來數年這一趨勢將持續，社交互動、遠程辦公和線上分享原創內容，將成為社交娛樂經濟中賺取收入的重要模式。

▲ 疫情下，直播市場目前快速發展，各行各業都開始使用直播平台作娛樂以及銷售等用途。（新華社圖片）

目前該集團旗下有兩大應用，一個是直播平台Uplive，另一個則是交友軟件L’amour。Uplive商業模式是通過用戶直接為產品付費，而不依賴互聯網廣告。田行智解釋，因為留意到新興市場的互聯網廣告收入，遠沒有發達國家高，許多社交應用只有大用戶量，而沒有收入，因此從一開始就為新興市場角度考慮。「用戶付費模式是目前互聯網主流模式，包括虛擬禮物打賞，虛擬物品購買、增值服務和訂閱服務等。」

田行智指出，Uplive不僅是娛樂產品，更為不少人提供平台，顯露自己才華，並能兼職工作。「尤其在疫情期間，Uplive為許多直播主提供寶貴就業機會，貢獻了不少社會價值。」田強調，社交娛樂互動已成為趨勢，疫情加速了這趨勢發展，許多國家與地區在疫情期間的封鎖措施，都激發了人們對社交聯繫的需求。

專注與其他品牌聯承合作

鑑於近年「網紅帶貨」火熱，田則表示，雖然趨勢令人關注和期待，但目前該模式仍處行業非常早期。「我們目前還未涉及這個元素，現在Uplive專注鼓勵各種人才和表演，希望人們能夠通過實時直播和其他即時内容展示自己才華。」

▲ 報告預計，2020年直播電商整體規模將突破萬億，將達10,500億元人民幣，2021年直播電商將繼續保持較高速增長，規模將接近2萬億元。（新華社圖片）

而Uplive亦有透過與不同品牌合作，希望做到內容本土化。田指出，例如2018年Uplive就與Uber Eats在香港推出「女神速遞」推廣合作。觀衆透過打賞Uplive主播，並利用主播專屬推廣優惠碼使用Uber Eats相關服務。

據資料顯示，該公司旗下平台的用戶遍佈中東北非、東南亞、泛印度，南美、港澳台等200多個國家和地區，數量總計逾2.5億。田表示，目前僅僅是直播世代的開端。「新興市場的移動社交應用類型，仍然遠遠少於中國和美國等發達市場，所以目前仍然是藍海。」

電商直播明年規模破萬億人民幣

電子商貿配合直播平台已經成為數碼世代下，最熱門的銷售方式。根據畢馬威聯合阿里研究院推出《邁向萬億的直播電商》報告，內地去年直播電商整體市場規模已達4,338億元人民幣，按年增長210%。

今年上半年，中國全國直播電商超過1000萬場次，活躍主播超過40萬人，觀看人次逾500億次，上架商品數目逾2000萬項。報告預計，2020年直播電商整體規模將突破萬億，將達10,500億元人民幣，2021年直播電商將繼續保持較高速增長，規模將接近2萬億元。

報告顯示，直播電商有促進消費、增加就業、產業升級及鄉村振興四大社會經濟效益。直播產業，間接創造主播、助播、選品、腳本策劃、運營、場控等多個新職位，僅淘寶直播，就創造了173萬個就業機會。

＞＞＞【新冠肺炎】生活易調查：疫情下結婚人數跌 結婚消費市場估值按年跌46%

記者：李彥煒



【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用