證監會上季轉賺2.06億　半年度執法查訊明顯回落

證監會公布至9月底季度報告，受惠港股成交按年增加25%、投資收益轉好，證監會季度入按年增年大增94%至7.32億元，季度支出則增8%至5.26億元，盈餘2.06億元，較去年同期虧損1.11億元明顯改善。

總結上半財年，證監會收入增72%至13.6億元，支出增近一成至10.5億元，期內盈餘3.11億元，上年度半年虧損1.64億元。至9月底，證監會累積盈餘70.06億元，當中30億元預留作購置物業儲備。

證監會上季執法活動漸回復至疫情前水平，證監會上季因應股價及成交量的異動，提出了2,417項索取交易及帳戶紀錄的要求，較前一季度回升2%、較去年同期就少3%。

因應4月至6月疫情衝擊初期影響，證監會半年度多項執法行動數據減少，因應欺詐或其他失當行為強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件的查訊，按年少24%至16宗；因應調查市場失當行為、欺詐、不當行為及違反紀律的失當行為，相關指示按年少28%至86宗。期內，已完成調查則升28%至115宗。

證監會再次提醒公眾慎防墮入社交媒體上的投資騙局。

持牌機構方面，至9月底持牌機構3122家，按年增加2.4%，持牌人士就跌1.5%至最新4.38萬人。半年間，證監會收到的進行新受規管活動申請，按年少25%至8650宗，證監會牌照申請數目就少32%至1538宗。

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編輯：麥德銘