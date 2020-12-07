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【新冠疫苗】首批輝瑞疫苗運抵英國醫院 周二起接種

環球社會熱點 17:37 2020/12/07

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英國周二（8日）起接種輝瑞疫苗。首批輝瑞疫苗運抵英國倫敦南部一家醫院。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，成為西方首款認可新冠疫苗，英國周二（8日）起接種輝瑞疫苗。首批輝瑞疫苗運抵英國倫敦南部一家醫院。英國國民保健署醫療總監形容英國展開大規模新冠疫苗接種計劃，是令人感到興奮的時刻。

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英媒發布一系列相片，顯示首批輝瑞疫苗運抵英國克羅伊登大學醫院（Croydon University Hospital）。相中可見，職員小心翼翼從箱中取出輝瑞疫苗。由於輝瑞疫苗需要存放於攝氏負70度至負80度，職員取出疫苗後，將其存放於醫院設有的冷凍櫃内。

英國國民保健署（NHS）宣布，英國民眾最快周二起接種輝瑞疫苗，前綫醫護人員、80歲以上長者及護老院職員為首批優先接種的人士。

英國已訂購4000萬劑輝瑞疫苗，由於輝瑞疫苗要接種兩劑，上述訂購的劑量可為2000萬英國人接種疫苗。英國首批疫苗共有80萬劑，可為40萬人接種。

【新冠疫苗】世衛研究讓健康者感染病毒 加快疫苗研發 【下一頁】

英格蘭首輪疫苗接種計劃有50個疫苗接種中心，在未來數周料有更多醫院增設為接種中心。據悉，所有接種者都會獲發一張疫苗卡，工作人員會於這張卡寫上多項資料，包括接種疫苗名稱、接種日期及疫苗批號。

英國國民保健署（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）表示，英國展開大規模新冠疫苗接種計劃是令人感到興奮的時刻，感覺疫情開始步向終結。

但波伊斯同時警告，是次為英國史上最大規模的疫苗接種計劃，就有如馬拉松一樣，英國每個月都要繼續為全部有需要人士接種疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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