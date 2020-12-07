【ET講股通】梁耀康：恒指高位散水？同場加映答股環節 6點Go Live！ 股市 17:29 2020/12/07 分享： 逢交易日下午6時，《iMoney》主編孫運喜、客席主持梁耀康輪流講股論市，解答網民問題。 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：兩隻異動消費股 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/12/04 【ET講股通】梁耀康：兩隻異動消費股 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】梁耀康：整固後再上 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/12/03 【ET講股通】梁耀康：整固後再上 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】孫運喜：抽水潮玩法 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/12/02 【ET講股通】孫運喜：抽水潮玩法 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】孫運喜：淡友四大武器 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/12/01 【ET講股通】孫運喜：淡友四大武器 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】梁耀康：傳美再制裁挫港股 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/11/30 【ET講股通】梁耀康：傳美再制裁挫港股 同場加映答股環節（立即觀看） 市況分析