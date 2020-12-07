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【ET講股通】梁耀康：恒指高位散水？同場加映答股環節 6點Go Live！

股市 17:29 2020/12/07

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逢交易日下午6時，《iMoney》主編孫運喜、客席主持梁耀康輪流講股論市，解答網民問題。

欄名 : ET講股通

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