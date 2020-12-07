【ET講股通】恒指高位散水？ 同場加映專家主持梁耀康答股環節（立即觀看）（第二版：加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指表現弱勢，即市曾挫579點，全日收報26506點，跌329點，大市總成交1,352億元。展望後市，冀力守短期上升軌。

港股氣氛轉差，主要受累：

一、富時宣布，將被美制裁的8隻中資股剔出指數，恐觸發被動資金沽貨。市傳MSCI本周或有措施跟進，心理因素續困擾市場。

二、憂內銀股大得不能倒，內地或要求大型內銀提高資本要求，消息拖累內銀股受壓，惟相信實質影響有限。內銀股走勢一浪高於一浪，中長綫可續持有，短綫炒賣的話，則宜以前浪底止賺止蝕。

廣汽調整可收集 滙豐宜減磅

三、汽車股受壓，主因市傳芯片供應不足，或影響車股產量，廣汽 （02238） 跌3.5%至7.76元。廣汽失守前浪底，短綫宜減磅，惟中長綫前景仍佳，若股價回落至7元以下，可分批收集第一注。

四、滙豐 （00005） 跌1.9%，拖累大市。大行陸續發表報告，認為滙豐即使重啟派息，息率亦將遜於以往。展望後市，股價若失守40.5元，宜減磅。

恒指現階段續在26000至27000間高位整固，希望守穩後，可再上試27000關。

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