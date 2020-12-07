【河南大雪】河南降雪被質疑是「假雪」　當地天氣部門承認人工增雪

河南近日出現雨雪天氣，更下起大雪，河南交通廣播官方微博的消息稱「河南的雪是人工降雪」，引發熱議，更登上微博的熱門搜尋榜。當地天氣部河南省氣象服務中心，之後承認是人工增雪，表示近年來只要有需求、天氣條件許可，就會進行人工增雪，達到降水的目的。

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河南省人工影響天氣中心首席服務專家黃毅梅表示，只要有需要，便會便用人工增雪。人工增雪是將催化劑撒到雲中，當中的顆粒通過核化成人工冰晶，成為降水粒子增加降水。

中國氣象科學研究院研究員姚展予指，雖然是次降雪有人為干預，但人雪增雪並非人工降雪。人工增雪是在自然降水的前提下增加降水。有助淨化空氣、改善土壤質素，以及降低森林火險等級等。

當局指，人工增雪的與自然降雪的品質是一樣的，籲大眾不用擔心。至於用作人工降雪的催化劑，主要為乾冰、液氮及碘化銀等，每次只會使用少量，當局強調是「生態安全催化劑」，不會污染環境。

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責任編輯：楊子瑩