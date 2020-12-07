識飲識食 紓緩難纏鼻敏感

「乞嗤」打過不停，一開初以為感冒，原來是鼻敏感作祟。香港過敏協會指出，可能每4個港人中便有一個患有鼻敏感。鼻敏感不算大病，但卻非常惱人，嚴重時可影響睡眠、情緒、工作或學習。坊間一直對鼻敏感存有謬誤，認為無法「斷尾」；事實上，現今醫療科技一日千里，有研究顯示，只要接受適當治療，9成半鼻敏感患者能得到有效紓緩，甚至完全康復；中醫亦認為透過中藥、針灸、天灸等療法，可完全根治鼻敏感。

鼻敏感，又稱過敏性鼻炎，由於人體免疫系統失調，致敏原從空氣中進入身體，令眼、鼻、咽或喉等對致敏原產生一連串過敏反應，包括鼻膜腫脹、痕癢及分泌，造成各種鼻敏感症狀。鼻敏感可分為「季節性」及「終年性」，前者又稱為花粉症，致敏原主要是花粉，後者致敏原包括灰塵、黴菌、塵蟎、毛髮等。此外，空氣污染、天氣轉變、心理壓力、化學物、食物（常見如蛋白、花生、小麥、黃豆、水產海鮮）等也可誘發鼻敏感。任何人士都有可能在毫無徵狀的情況下，突然對某些事物產生過敏，患者應避免接觸致敏原，保持家居清潔；避免過度疲勞，增強免疫力。

家族遺傳以及免疫系統功能衰弱人士，如患有急性或慢性疾病、受精神壓力影響、長期使用抗生素及藥物等，均較易患上鼻敏感。有醫學報告發現，約8成哮喘患者同時患有鼻敏感，而鼻敏感患者有兩成同時患有哮喘。除了哮喘，鼻敏感若處理不善，亦有機會引致睡眠窒息症、鼻竇炎、中耳炎等併發症。

不少天然食材也可幫助減輕鼻敏感症狀，營養師表示熱飲有助滋潤黏膜，加快鼻腔內纖毛運動及排出鼻竇中的黏液；具有消炎作用的薑、黃薑、肉桂，也可紓緩鼻塞，以其烹製成熱飲是不錯的選擇；於早餐前和睡前咀嚼3至4片羅勒或紫蘇葉，或有需要時嗅5分鐘洋葱汁，亦是紓緩鼻塞的方法

中醫則建議鼻敏感患者應避免進食生冷食物，如凍飲、魚生、雪糕；同時可根據體質服用補益肺脾腎的中藥材，如靈芝。靈芝向來有「仙草」之稱，由古至今被視為抗病養生聖品，古籍記載「久食輕身不老，延年神仙」，靈芝性味甘平，入肺、心、肝、腎經，有助補氣安神，止咳平喘，促進免疫功能，主治虛勞、心悸、失眠、咳喘、痰多等病症。

香薷具備解表、利水、消腫之效，擁有「夏月之麻黃」的美譽，用作急救鼻敏感或風寒（即俗稱的冷氣病），加入柚子蜜更有滋潤作用。

材料

香薷5克、辛夷花5克、紫蘇葉5克、防風5克、柚子蜜1湯匙

做法

1.除柚子蜜外，所有材料放入茶袋

2.以90度熱水沖泡，焗15分鐘

3.取出茶袋後加入柚子蜜，趁熱飲用



注意事項

此乃紓緩「急性發作鼻敏感」（出現鼻癢、噴嚏、流涕，伴有畏寒肢冷等症狀），請於有需要時服用。

傳統中醫學上，靈芝經煲煮後服用；然而科技的突破，加上為方便都市繁忙一族，市面近年流行靈芝孢子粉。原來靈芝孢子有兩層不易被人體消化的外壁，在未被破壁前其營養不容易被人體吸收，但憑藉現今科技，可採用頂尖「破壁」技術打破堅硬的細胞壁，並大大保留靈芝孢子的有效營養成分，讓人體更易吸收。中醫提醒市民服用靈芝應按個人體質及需要，服用前及長期服用人士請諮詢註冊中醫師。



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撰文：銅人仔

專業審稿：香港註冊中醫徐醫師

專業審稿：營養學家伍小姐

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