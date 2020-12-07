【新股IPO】京東健康6618暗盤升逾27%　教你明日上市追揸沽攻略

京東健康（新上市編號：06618）明日掛牌，上市表現令人期待，而其暗盤先造好，根據輝立交易平台顯示，京東健康暗盤高開19%，報84元，最高曾見90.55元，暗盤收市報89.85元，較招股價70.58元升27.3%，以每手50股計，一手帳面賺963.5元。

京東健康6618明日掛牌 公開超購近421倍 一手中籤率40%，想知詳情請按：【下一頁】

暗盤造好，到底抽到的投資者該於掛牌首日沽出還是長綫持有好？耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預計京東健康暗盤約升2成，有貨的投資者可以先獲利，但長遠而言，京東健康屬於互聯網醫療板塊的龍頭，值得長綫持有。

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京東健康一手中籤率為40%，投資者要認購200手方能穩獲一手，涉資逾71萬元。京東健康獲84.6萬人入飛認購，錄得超額認購421倍，凍資5743.5億元，以上限70.58元定價，一手中籤率40%，投資者要認購200手京東健康才可穩獲一手，涉資逾71萬元。；國際發售項已獲大幅超額認購，相當於相關初步可供認購發售股份總數約31.1倍。

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記者：張以正