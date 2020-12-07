【虛擬銀行】雷蛇落選星洲數碼銀行牌跌1成 Razer Fintech：馬來西亞菲律賓短期有望開放申請

▲ 雷蛇落空新加坡數碼銀行牌照，股價周一曾跌逾1成。

新加坡金管局上周批出首輪4個數碼銀行牌照，有份申請的雷蛇Razer （01337） 落空。Razer Fintech行政總裁李立民表示，雖然希望能夠於新加坡率先開展業務，但是雷蛇將業務擴展至數碼銀行的業務策略不變，在等候新加坡牌照的申請結果時，已經同步與其他司法管轄區洽談。雷蛇的計劃將視乎相關的政府政策及規例、獲得所適用的牌照和許可證以及市場准入及盈利能力等考慮因素而定。

雷蛇今日曾急跌12%，低見2.35元，全日收報2.49元，跌7.1%，成交2.4億元。

李立民續指，計劃在雷蛇與Razer Fintech已建立龐大用戶基礎及業務據點的地區推出Razer Youth Bank，例如區內的馬來西亞和菲律賓，有望短期內在當地開展數碼銀行申請程序，其他地區如歐洲、中東或拉丁美洲的監管機構同樣支持銀行業創新，從而為缺少銀行服務及服務不足的經濟領域提供更佳服務。

李立民又指，Razer Fintech自成立以來增長勢頭強勁，尤其於Covid-19疫情期間，2020上半年Razer Fintech處理的總支付交易規模（TPV）按年增長超過110%，達到約18億美元（2019年全年則為21億美元）。

新加坡金管局首輪批出4個數碼銀行牌照，螞蟻集團有份，更多詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷