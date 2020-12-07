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【吉利股價】吉利11月銷量按年增5%領克品牌續破紀錄 長汽銷量升26%

股市 17:13 2020/12/07

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吉利11月總銷量按年、按季分別增5%、7%。

吉利 （00175） 公佈11月總銷量為150,517部，按年、按季分別增長5%、7%，其中6,829部為新能源和電氣化汽車。吉利11月中國市場總銷量為138,748部，達至去年同期相若水平，出口量則按年增長超過2倍至11,769部。

今年首11個月，吉利汽車總銷量約為116.6萬部，按年減少約5%，全年經修訂銷量目標完成88%。

吉利11月轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為54,940部、92,992部及2,585部。 同期集團領克品牌汽車的總銷量為22,798部，按年增長約61%並連續第五個月打破該品牌歷史最高月銷量。

吉利今日收報20.85元，跌1%，成交11億元。

長汽銷量按年增26%

長汽 （02333） 亦公佈，11月總銷量按年增長26%至145,240部，其中哈弗品牌銷量按年增22%至101,812部，長城皮卡、歐拉品牌則分別按年增19%、415%至22,610、11,592部，WEY品牌銷量按年跌13%。長汽11月新能源汽車銷量為11,649部，海外銷售9,302部。

今年以來，長汽11個月汽車總銷量按年升0.75%至約96萬部，產量按年跌1.4%至95萬部。單計11月的產量則按年增長23%至14.62萬部.

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編輯：陳健婷

香港股票 吉利汽車（00175） 汽車

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