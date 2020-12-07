【新冠肺炎】生活易調查：疫情下結婚人數跌　結婚消費市場估值按年跌46%

▲ 生活易 (ESDlife) 公佈2020年結婚消費調查，結果顯示，受累全港結婚宗數驟跌，2020年香港整個結婚消費市場總值估計為88億元，按年跌46%。（生活易提供圖片）

新冠肺炎疫情影響一眾新人結婚，結婚資訊媒體生活易 (ESDlife) 公佈2020年結婚消費調查，結果顯示，受累全港結婚宗數驟跌，2020年香港整個結婚消費市場總值估計為88億元，按年大幅下跌46%。

【限聚令收緊】宴會限40人 煌府料生意跌5至6成

【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉 業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高

結婚宗數急跌45% 平均開支預算僅跌2%

生活易於本年8月至9月期間，訪問了1,009位於2020至2022年間結婚之新人，了解一眾準新人的總開支預算及消費模式。雖然政府統計資料顯示，2020年1月至9月的結婚宗數為17,117宗，比去年同期急跌45%，但無損新人的結婚平均開支預算，只是輕微下跌2%至360,545元，反映已計劃結婚及籌備已久的新人仍預期疫情將會受控，打算維持消費。

▲ 各結婚項目開支。（生活易提供圖片）

具保值作用 結婚首飾及戒指平均消費升7%

在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目仍然是「婚宴酒席」，每對新人平均花179,849元，輕微下跌3%，市場總值估計為44億元，比去年跌46%；其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費為77,396元，按年升7%，市場總值估計為19億元，跌41%，因今年金價持續上漲，新人更願意投資在具保值作用的結婚首飾及戒指，多於其他婚禮項目上。

此外，第三大消費仍屬「蜜月旅行」，平均消費為30,038元，大幅下跌22%，市場總值估計為7億，跌59%，因受到疫情影響，不少新人決定延期(64%)或取消(7%)蜜月旅行。而第四大消費為 「婚紗攝影」，每對新人平均花費為20,443元，跌15%，市場總值估計5億元，跌50%。

▲ 人情價格中位數。（生活易提供圖片）

【限聚令收緊】工展會延期 展商轉戰「網上工展會」當宣傳

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅