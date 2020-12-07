【育兒精明消費@iM網欄】產後修復 如何舒緩孕婦「頻尿」困擾？

「頻尿」是每個孕婦都會有的困擾，比較嚴重的甚至會出現尿失禁的情形，不過大多會在產後3～6個月自行改善消失。有些媽媽在生產時用力太久，造成骨盆底肌群受損，身體會需要更長時間來修復，給生活上帶來不便和尷尬，所以產後鍛鍊骨盆底肌群是非常重要的。

要知道「骨盆底肌群」是一個控制排泄的肌肉，控制著尿道、陰道、肛門三個出口的開關，當這群肌肉受損無力時，就會出現漏尿的情形。

漏尿/尿失禁，是指尿液不由自主的流出。最常見的應力性尿失禁，是當咳嗽、跑步、大笑時，就容易漏尿。與頻尿相關的急迫性尿失禁，膀胱會不由自主過度收縮，導入致來不及去廁所小解就尿出來。滿溢性尿失禁，是尿道狹窄阻塞，當膀胱過脹，就會容易尿出。

自我檢查可以從生產後，身體沒有疼痛不適後進行。可以先簡單的練習吸氣收復，之後可以在小便時，感覺自己的陰道、膀胱或肛門處的骨盆底肌肌肉收縮、上提，同時大腿、臀部、下腹部則應保持放鬆。 將小便忍住時會陰的動作即是正確之「簡易凱格爾運動」。

熟悉了忍尿的動作，可以在清空膀胱的尿液後，每天躺著或坐著，在早、中、晚各練習1次，就像假裝自己在尿尿時憋住，先放鬆、再縮緊骨盆底肌，維持收縮狀態約3~5秒，再放鬆骨盆底肌，數3~5秒，重複10次。

而簡單的蹲下10次，2 週時間據說就可以克服漏尿情形。動作只是雙腿打開與肩同寬，雙臂向前伸直，呼氣蹲下，盡量讓臀部碰到腳後跟，然後吸氣站起來。日本身體調理治療師發明了這個「終結漏尿的鍛鍊法」，並且不像深蹲需要注意膝蓋和腳尖的位置。有需要的朋友也可以試試看。

美容醫療界的「修護椅/幸福椅」就是高效媽媽或者懶媽媽們的福音。儀器利用無創傷性高能聚焦科技(HIFEM)，發放電磁能量穿透及激活盆底肌肉，引發盆底肌肉重覆作出超強大的收縮及放鬆，喚醒退化肌肉組織，全面提升肌肉控制度，即時拉緊提升盆底肌肉，回復承托力。擊退尿滲或失禁問題，治療前盆底肌鬆弛，盆腔器官下垂引起私密困擾及不適，解決尿頻、尿滲、陰道鬆弛問題。獲美國FDA、歐洲CE、加拿大健康許可證等嚴格認証。

「HIFEM™️高能聚焦電磁埸」一次安坐28分鐘，便可完成12,000次盆底肌訓練，無痛無創不用更衣。凳凳媽沒有盆底肌的問題，但有懷孕後腹直肌分離的困擾。HIFEM™️高能聚焦電磁埸議也可以強化核心肌群， 改善因腹直肌分離而變得鬆弛的腹部肌肉。平日有做百個sit-up習慣的凳凳媽，一做完儀器就感覺整個腹部都緊繃著，原來30分鐘已經勝過做20000個sit-up。

要解決腹直肌分離，當然也少不了在家裡的鍛鍊。橋式，就是一個非常有效的動作，是強度不大的核心肌群鍛鍊動作，可以在產後一個月進行。不僅是產後的媽媽們，孕媽媽們也可以提前在懷孕的時候就多多練習橋式以預防產後的問題，甚至男士們也應該多練習橋式，除了可以改善性功能減退、促進前列腺炎症的介質排出、減低睪丸癌的發病率，也可以增強射精的控制力，更顯著延長勃起時間。

腹直肌強度較大的動作或重訓，建議生產後3個月才開始訓練。每週2-3次健身或重訓，配合相宜的高蛋白質飲食，可以非常有效的減脂增肌。同樣，斷食生活降低了體內的體脂百分比，讓身體更輕盈，更容易進入良好運動狀態。

運動、飲食和儀器都幫不到你的話，建議還是盡早就醫。像台灣歌手Ella生完勁寶後3年，嘗試了很多方法還是無法根治，最後做了膀胱頸懸吊手術，終於有了改善。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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