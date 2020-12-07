環聯：家庭財務壓力令消費者信貸市場受壓　第三季信貸需求持續下跌

環聯（美﹕TRU）發表第三季信貸行業分析報告，認為香港經濟環境仍未好轉，消費者大幅削減非必要開支，新增貸款宗數和應繳款項結欠皆出現下降，反映第三季信貸需求持續下跌。報告分析指，家庭財務壓力是令香港消費者信貸市場受壓的主因之一，有7成受訪者表示家庭收入受疫情負面影響，當中有5成（佔整體受訪者35%）表示，會削減非必要開支。

除汽車貸款外，各類主要消費者信貸產品的新增貸款宗數全面下降，反映消費者信貸需求仍持續下跌。新增貸款宗數錄得最大按年跌幅的產品為無抵押循環貸款、信用卡和銀行信用卡，分別按年下跌36.3%，32.8%和32.1%。報告指出，由於汽車貸款基數比其他信貸產品基數低，因此，汽車貸款的新增貸款宗數錄得按年升幅，升4.7%。

港人家庭收入受疫情影響加劇【下一頁】

此外，第三季消費者對信貸產品的查詢宗數亦全數下跌。無抵押循環貸款的查詢宗數跌幅最大，按年跌38.9%，銀行信用卡查詢宗數按年跌28.7%，汽車貸款查詢宗數按年跌17.8%，按揭按年跌6.2%，無抵押私人貸款跌幅最小，按年跌5.2%。

信貸產品的嚴重逾期還款率持續上升，無抵押私人貸款、汽車貸款錄得最大按年升幅，分別為0.55%、0.18%，兩者皆按年增加11個基點。銀行信用卡亦增長10個基點，至0.29%水平。

港消費者信貸市場續增長【下一頁】

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，從調查結果中可見，疫情嚴重影響香港及全球經濟，衝撃信貸市場。在經濟環境仍未明朗下，消費信心持續低迷，特別是家庭財務處於困境未見好轉，繼而影響他們對借貸的態度和減少非必要開支的意願。因此第三季新增信貸需求和應繳款項結欠皆出現下跌。

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編輯﹕賴奕羚