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【歐洲第二波】意大利染疫死亡人數破6萬 死亡率僅次英國

環球政經 17:07 2020/12/07

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據意大利官方公布的最新統計數字顯示，截至現時為止，全國因感染新冠肺炎而病亡的人數累計逾6萬，死亡率為3.47%，僅次於英國的3.55%，較低於0.08%。

意大利總理Giuseppe Conte於當地時間上周四(3日)宣布最新的防疫措施，於於聖誕節假期期間實施，包括於12月21日至明年1月6日期間，禁止民眾於國內各區旅遊，並不允許當地民眾跨省回鄉過節，同時在12月25、26日及明年1月6日，禁止民眾跨城鎮旅遊；於推出措施期間，將實行宵禁，由晚上10時到凌晨5時民眾須留在家中。

南韓連續兩日增逾600宗確診案　政府於明日起升級防控級別：【下一頁

澳洲阿德萊德家庭 客廳聖誕樹引來不速之客：【下一頁

現時意大利屬歐洲內首個受新冠病毒影響最大的國家之一，據意大利衞生部通報，全國現時逾172萬確診個案，當中逾6萬名不治，死亡率為3.47%，即指平均每1000名居民就會有1名染疫不治。

 

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責任編輯：潘曉豐

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