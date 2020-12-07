【美國疫情】加州疫情創新高 州政府再推居家令

美國疫情在感恩節過後不斷刷新記錄，全美上周二（1日）至上周六（5日）總共新增100萬宗確診個案。在重災區加州，周日（6日）單日便有3萬人確診，其中在洛杉磯郡（Los Angeles County）便有1萬宗確診個案，是該州自疫情以來最高的確診數字。

南加州（Southern California）及聖約金谷地（San Joaquin Valley）由周日晚上11點59分起實施居家令，所有酒吧、理髮店、博物館、電影院及大部分室內場所將會關閉，而餐廳則維持外賣服務，校園亦會繼續開放。

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加州州長紐森（Gavin Newsom）在12月3日頒布了居家令，若加州其中一個地區的醫院床位低於總數的15%，該地區就會實施上述的居家令。

而擁有三藩市（San Francisco）、屋崙（Oakland）、聖荷西（San Jose）等灣區（Bay Area）城市則自行實施居家令。盡管這些地區醫院的床位數目，尚未減少至州長早前所定下的水平，但三藩市公共衛生署醫務官阿拉貢（Tomás Aragón）指，「居家令起碼要幾個星期才會為疫情帶來好轉，當我們等到15%床位的門檻才實施居家令時，一切就會太遲。」。

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州長紐森呼籲市民恪守這次的居家令，並樂觀地表示：「這應該是最後一次居家令，還有幾個月我們就能看到疫苗，到時我們就即將接近尾聲了。」他提到加州有足夠的運力及能力去派發疫苗，並認為疫苗將在不久的幾個月送到美國人手中。

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