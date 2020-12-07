  • 22°C
香港時間 : 20201207日 (一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳蘋果於12月8日發布新款Apple TV　搭載A12Z晶片

科技 17:36 2020/12/07

分享：

最近有爆料人士指，蘋果將在明（8日）發布2020年新款Apple TV，更指產品最快在本週五（11日）出貨。

早前網上有消息傳出，蘋果（Apple）將於明（8日）推出新的硬件設備，屆時官方將發布數款新產品。最近又有爆料人士表示，蘋果將會發布2020年新款Apple TV，更指產品最快在本週五（11日）出貨。

最近，據網上洩露的一份內部文件顯示，揭露蘋果或於本周二（8日），發布新的硬件設備。對此，有人認為蘋果將發布16吋MacBook Pro電腦，或AirPods Studio耳機等產品。不過，知名爆料人士Jon Prosser曾經預測，新款Apple TV將在2021年推出。據Twitter用戶@LeaksApplePro發文指出，Apple TV將有機會在明日發布，並最快在周五（11日）正式出貨。

＜＜【iPhone】iPhone 11屏幕觸控有問題　Apple予免費維修【附序號檢查工具網址】

＜＜【聖誕驚喜】Apple內部文件意外流出　揭示下周二將有新品推出

另外文中也指出，新款Apple TV採用與新款iPad Pro搭載的A12Z晶片，並支援4K畫面，設有6GB RAM + 128GB ROM儲存容量。另外，有指Apple TV 將提供一款Premium Apple TV 版本，並採用A14 晶片。到底蘋果即將發布哪種新產品，相信要等到明日才能揭曉。

責任編輯：李寶如

相關文章

Apple Watch獲FDA批准　推「NightWare」程式干擾用戶發噩夢　
2020/11/09
Apple Watch獲FDA批准　推「NightWare」程式干擾用戶發噩夢　
【iPhone 特別版】黃金面板iPhone 12 Pro Stealth　全球限量99部　售價3.8萬【有片】
2020/12/05
【iPhone 特別版】黃金面板iPhone 12 Pro Stealth　全球限量99部　售價3.8萬【有片】
Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機
2020/12/04
Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機
【智能產品】全球智能穿戴裝置出貨量　Apple Watch較去年同期增長75%
2020/12/03
【智能產品】全球智能穿戴裝置出貨量　Apple Watch較去年同期增長75%
硬件 6G MacBook AirPods iPad Pro Apple TV iPad 產品 4K 耳機

上一篇文章

部分Sense手錶心電圖出現問題　Fitbit承諾將為受影響客戶免費更換

下一篇文章

韓國將實施新規例　規定Netflix、Google提供穩定網絡服務　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技一周回顧】英國明年9月禁電訊商安裝華為5G設備　社交媒體MeWe崛起或湧現「移民潮」
【科技一周回顧】英國明年9月禁電訊商安裝華為5G設備　社交媒體MeWe崛起或湧現「移民潮」
【iPhone】iPhone 11屏幕觸控有問題　Apple予免費維修【附序號檢查工具網址】
【iPhone】iPhone 11屏幕觸控有問題　Apple予免費維修【附序號檢查工具網址】
【iPhone 特別版】黃金面板iPhone 12 Pro Stealth　全球限量99部　售價3.8萬【有片】
【iPhone 特別版】黃金面板iPhone 12 Pro Stealth　全球限量99部　售價3.8萬【有片】
【5G商機】5G建設提速　中興：未來2年起為全球全面建設期
【5G商機】5G建設提速　中興：未來2年起為全球全面建設期
【機迷熱話】PS5 Pro新專利曝光 雙GPU + 連接雲端服務
【機迷熱話】PS5 Pro新專利曝光 雙GPU + 連接雲端服務
【社交網移民潮】MeWe創辦人：歡迎港人使用　年底將推出繁體中文介面【附教學】
【社交網移民潮】MeWe創辦人：歡迎港人使用　年底將推出繁體中文介面【附教學】