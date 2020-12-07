傳蘋果於12月8日發布新款Apple TV　搭載A12Z晶片

▲ 最近有爆料人士指，蘋果將在明（8日）發布2020年新款Apple TV，更指產品最快在本週五（11日）出貨。

早前網上有消息傳出，蘋果（Apple）將於明（8日）推出新的硬件設備，屆時官方將發布數款新產品。最近又有爆料人士表示，蘋果將會發布2020年新款Apple TV，更指產品最快在本週五（11日）出貨。

最近，據網上洩露的一份內部文件顯示，揭露蘋果或於本周二（8日），發布新的硬件設備。對此，有人認為蘋果將發布16吋MacBook Pro電腦，或AirPods Studio耳機等產品。不過，知名爆料人士Jon Prosser曾經預測，新款Apple TV將在2021年推出。據Twitter用戶@LeaksApplePro發文指出，Apple TV將有機會在明日發布，並最快在周五（11日）正式出貨。

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另外文中也指出，新款Apple TV採用與新款iPad Pro搭載的A12Z晶片，並支援4K畫面，設有6GB RAM + 128GB ROM儲存容量。另外，有指Apple TV 將提供一款Premium Apple TV 版本，並採用A14 晶片。到底蘋果即將發布哪種新產品，相信要等到明日才能揭曉。

責任編輯：李寶如