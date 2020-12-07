【新冠疫苗】世衛研究讓健康者感染病毒 加快疫苗研發

▲ 世衛（WHO）周一開會研究安排健康的志願者感染新冠病毒，進行試驗以加快研發新冠疫苗進度的可行性。

新冠肺炎疫情全球大流行，外界憧憬新冠疫苗早日面世以遏制疫情。英國《衛報》報道，世衛組織（WHO）正研究安排健康的志願者感染新冠病毒，進行試驗以加快研發新冠疫苗的進度，議程引起爭議。

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世衛周一（7日）舉行諮詢小組會議，會上研究如安排年輕健康的志願者刻意感染新冠病毒，來加快研發疫苗的可行性。但由於目前輝瑞（Pfizer）、Moderna等公司研發的候選疫苗進度良好，外界質疑是否有必要繼續這類試驗。

據悉，上述諮詢小組會議著重於審查「人體挑戰試驗」（Human Challenge）的計劃及討論相關技術問題，因此研究參與者及公眾代表都不會在席。《衛報》指，衛爾康基金會（Wellcome Trust）、比爾及梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）、美國國立衛生研究院、美國食藥局的代表，及10多名科學家都會出席會議。

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研究人員進行傳統疫苗試驗，需等待志願者遭他人感染病毒。至於「人體挑戰試驗」等計劃安排志願者刻意感染，因此可較快取得結果。這類研究更可收集志願者感染病毒後的即時數據，同時比對多款候選疫苗的潛在效果。

英國政府已投資約3,000萬英鎊（約3.13億港元）支持進行一項「人體挑戰試驗」，仍有待倫理審查，而荷蘭亦計劃進行同類研究。

責任編輯：鄭錦玲