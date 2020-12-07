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倫敦解封後300人於百貨公司前聚集 4人涉違例被捕

環球政經 17:53 2020/12/07

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上周三（2日），英國英格蘭地區在歷時四周封城後解封。上周六（5日），約300名市民於倫敦的哈羅斯百貨公司門外聚集，並且沒有戴上口罩及保持社交距離。有部分人試圖闖進百貨公司，與保安人員發生衝突，期後警方到場拘捕至少4人。

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現時倫敦解除封城措施後，重新回到第2級「高度戒備」狀態。上周六中午，有大批民眾在哈羅斯百貨公司門外聚集，不單止沒有保持社交距離，大部分人更沒有戴上口罩。據悉當時情況混亂，有人拋擲玻璃樽，並發生打鬥。有目擊者指，初時以為有恐怖襲擊。另一名目擊者指有人試圖強闖哈羅斯，一名保安人員被打了一拳。

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警方於當地下午1時許趕抵現場，拘捕4人，其中2人涉嫌打鬥，1人涉違反防疫規例，另1人則則違反公共秩序及違反防疫規例。部分人逗留至傍晚時分。另外，列入最高第3級戒備狀態的諾丁漢郡，一個聖誕露天市集因為出現人多聚集的派對，違反社交距離限制，開市一天後被迫暫時關閉。

位於倫敦騎士橋哈羅斯百貨已有200年歷史，店內售賣各種奢侈商品。每年臨近聖誕都會有大型折扣促銷活動，吸引當地人到場購物。

 

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撰文 : 趙家盈

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