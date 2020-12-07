【公關大娜移@iM網欄】破窗效應 掀裁員瘋潮

打裁員潮首槍的是國泰，砸了大破窗，後來者開始肆無忌憚了。天大的錯歸咎於無眼病毒惹來的禍，城內破窗處處，刀手們趁亂打刧，愈來愈明目張膽，少少油灰水的公關功夫也省掉。有線電視上周炒人，手法拙劣，引起公憤，事發後翌日，四大金剛齊發聲明，致歉及承諾兩年不裁員減薪。這種服用「事後丸」的舉措，像整容失敗的補漏，傷痕始終都在。

James Quinn Wilson與George Lee Kelling於1982年提出，若一棟建築的其中一個窗戶被打破，無人修復，過不了多久，附近的其他窗戶也會接連遭到破壞，亂丟垃圾、闖空門甚至縱火等犯罪行為將隨之發生。當然，警力分配又是另一現實，罪案頻生正削弱眾人的安全感，拖累香港在「2019全球最安全城市排行榜」中，由前兩年的第九名，急跌至第二十名。

香港跌至全球最安全城市第二十名

紐約地鐵曾以罪惡溫床「響朶」，逃票異常猖獗，甚至不少人攜帶槍械武器進入車站，攪到烏煙瘴氣，直至九十年代警察局長步卡頓走馬上任，大刀闊斧優化潔淨車廂站台，連帶社區環境也改顏換貌，透過建構「美麗的窗戶」，進而牽制市民齊齊「守窗、護窗」，令紐約一躍成為安全之都。

贜物的故事

破窗理論在教育上亦大行其道。男孩在商店順手拿了一枝人造水鑽髪夾，送給即將生日的媽媽作「禮物」，家人無視其「贜物」的性質，只覺得此物僅值數十元，更不想兒子因此留下案底，故扮懵糊混了過去。看似龜毛小事，卻成為男孩品格決堤的破窗，大人的不動聲色，似在默許「不問自取」乃無傷大雅，毋需受責罰。《三國志》中劉備彌留之際，反覆叮嚀兒子劉禪，「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」。小惡不及時擰熄，潘朶拉魔匣一旦打開，劣根性便一發不可收拾。

有233年歷史的英國霸菱銀行，95年敗於時任霸菱證券總經理尼克李森之手，當時管理層對李森處於監守自盜的畸型架構中視而不見，為其日後造假提供絕佳的客觀條件，捏造出驚人的業績來哄騙霸菱泵水，殊不知神戶七級大地震導致日股狂瀉，令李森巨虧八億美元的惡行逐漸敗露，一下推倒這家百年英倫老店。

破窗推動GDP增長

爛窗，是果，也是因，引領我們直搗問題的核心。若一座城市瀕臨半死不活，修復進度已趕不上崩壞速度，倒不如來一場轟烈的摧毀，置諸死地而後生，再重新出發。這是巴斯夏提出的經濟學「破窗理論」，破窗重修會帶動玻璃、鋁窗、裝修等相關行業，是刺激GDP增長的利好消息，但人心的損害值多少錢？巴斯夏卻沒有給予答案。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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