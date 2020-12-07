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【新股IPO】京東健康6618暗盤至少升27%　一手帳面賺近千元

股市 17:03 2020/12/07

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京東健康 （06618） 明天（8日）正式掛牌，今日於多個券商暗盤表現造好，開盤後股價衝高隨後回落，現時升幅近27%，現價報89.6元至89.8元，一手（50股）帳面賺近1000元。當中於富途暗盤曾高見91.05元，若於高位獲利，則一手帳面可賺約1023.5元；於耀才暗盤也曾高見90.5元，輝立暗盤則最高層見90.55元，一手帳面賺近千元。

券商 現價（元） 變幅 一手賺（元）
富途 89.65 +27.02% +954
耀才 89.6 +26.95% +951
輝立 89.8 +27.23% +961

京東健康暗盤高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺（元） 最低位（元） 變幅 一手賺（元）
富途 91.05 +29% +1023.5 85 +20.43% +721
耀才 90.5 +28.22% +996 85 +20.43% +721
輝立 90.55 +28.29% +999 84 +19.01% +671

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編輯：陳華

香港股票 IPO 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）

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