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【新股IPO】京東健康6618暗盤升約27% 耀才交易場收報89.95元　一手帳面賺近千元

股市 19:34 2020/12/07

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京東健康 （06618） 明天（8日）正式掛牌，今日於多個券商暗盤表現造好，開盤後股價衝高隨後回落，收報89.55元至89.95元，升幅約27%，一手（50股）帳面賺近1000元。當中於富途暗盤曾高見91.05元，若於高位獲利，則一手帳面可賺約1023.5元；於耀才暗盤也曾高見90.5元，輝立暗盤則最高層見90.55元，一手帳面賺近千元。

即睇更多京東健康暗盤資料：

    點擊圖片放大
券商 收報（元） 變幅 一手賺（元） 收盤時間
富途 89.55 +26.88% +949 18：30
耀才 89.95 +27.44% +969 19：30
輝立 89.85 +27.3% +964 18：30

京東健康暗盤高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺（元） 最低位（元） 變幅 一手賺（元）
富途 91.05 +29% +1023.5 85 +20.43% +721
耀才 90.5 +28.22% +996 85 +20.43% +721
輝立 90.55 +28.29% +999 84 +19.01% +671

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

香港股票 IPO 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）

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