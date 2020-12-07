【新股IPO】京東健康6618暗盤升約27% 耀才交易場收報89.95元　一手帳面賺近千元

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【美股期貨】美股期貨向下 道指期貨跌約百點 柯達盤前揚升（不斷更新）
京東健康 （06618） 明天（8日）正式掛牌，今日於多個券商暗盤表現造好，開盤後股價衝高隨後回落，收報89.55元至89.95元，升幅約27%，一手（50股）帳面賺近1000元。當中於富途暗盤曾高見91.05元，若於高位獲利，則一手帳面可賺約1023.5元；於耀才暗盤也曾高見90.5元，輝立暗盤則最高層見90.55元，一手帳面賺近千元。
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|券商
|收報（元）
|變幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|89.55
|+26.88%
|+949
|18：30
|耀才
|89.95
|+27.44%
|+969
|19：30
|輝立
|89.85
|+27.3%
|+964
|18：30
京東健康暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺（元）
|富途
|91.05
|+29%
|+1023.5
|85
|+20.43%
|+721
|耀才
|90.5
|+28.22%
|+996
|85
|+20.43%
|+721
|輝立
|90.55
|+28.29%
|+999
|84
|+19.01%
|+671
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編輯：陳華