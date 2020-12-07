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韓裔大廚參加問答節目成功獲100萬美元獎金 全數捐予飲食業助渡過疫情

環球政經 16:13 2020/12/07

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經典遊戲節目百萬富翁曾經令不少觀衆歡喜若狂，除了看著參加者在重重難關下獲得一百萬之外，也期望有一天自己可以親身上陣，成功獲得獎金。由美國廣播公司（ABC）的外國版百萬富翁美國廣播公司今年復辦，在明星賽環節當中，一位美籍韓裔大廚張錫鎬（David Chang）成功答對所有問題並贏得100萬美元（約780萬港元），成為節目開播21年的第14位百萬富翁。

【百萬富翁】英歷史老師贏百萬富翁 百萬英鎊獎金將與家人分享：【下一頁

贏得100萬美元後，張錫鎬打算將獎金捐予慈善組織「Southern Smoke Foundation」，幫助在新冠肺疫情期間受影響的飲食業員工。張錫鎬此舉其實是兌現參賽前的承諾，幫助飲食業從業員「同步過冬」。

【財務自由】破產男變身百萬富翁 6大致富步驟：【下一頁

張錫鎬成功取得一百萬的過程其實相當驚險，最後一條問提是「誰是首個在白宮使用電力的美國總統？」，選擇分別為Ulysses Grant、Benjamin Harrison、Chester A. Arthur及Andrew Johnson。張錫鎬對這條問題毫無頭緒，最後要使用「打電話問朋友」錦囊，才成功答對。

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責任編輯:翁嘉陽

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