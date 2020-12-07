【英倫的天空@iM網欄】地大物博 介紹十個英國好城市

英國將是世界第一個國家安排市民注射輝瑞疫苗，眼見疫情有望谷底回轉，英鎊亦輕微升了幾個價位，由於BNO申請路線圖將於日內公佈，並在一月底開始接受申請，越來越多有心人問我落腳點的問題。其實英國地大物博，要即刻解答去那個城市都幾難。最佳的落腳點，對有家室孩子的家庭而言，不外乎一個三角關係，就業、置業及校網。過去接觸超過數百個電話查詢，我都會建議大家不妨抱一個開放的態度，如有財力物力，孩子又已是中學生，先安置孩子在私立寄宿學校讀一年時間。然後兩公婆揸架車好好環遊英國各省各市，當自己人生悠長假期輕鬆吓，去到邊，住到邊，順道親自感受當地的風土人情，探訪下當地公立或私立學校、向當地地產代理查詢及了解樓市市況，然後才選擇落地生根的地點。



若孩子還小，當然還是跟在父母身旁最安穩，小學生入讀當地公立學校一般都會找到學位的。英國的生活節奏跟香港大不同，不能想像一到步就萬事俱備，大家要學習一切慢慢來，樣樣急先鋒只會對自己及家人增添無謂壓力。



在此分享一下全球網站Numbeo列出2020年英國生活成本最高的十大城市排名如下:

1) London 倫敦

2) Brighton 布萊頓

3) Peterborough 彼得伯立

4) Cambridge 劍橋

5) York 約克

6) Bristol 布里斯托

7) Reading 雷丁

8) Portsmouth 樸茨茅夫

9) Edinburgh 愛丁堡

10) Aberdeen 鴨巴甸

「大衛叔叔，你是否叫我哋避開以上高生活指數的地方?」

非也非也，能夠成為生活指數高企的城市，必定有其優勢及獨特之處，你估英國人是傻的嗎? 大家都爭相進駐，相信當地的居民的知識水平，生活質素，校網及優質工種也是吸引之處，筆者就曾經在劍橋居住了一年多，的確是地靈人傑的好地方，參考這個排名外，我覺得漏網之魚的好地方還包括牛津Oxford、巴斯Bath 及卡迪夫 Cardiff，大家不妨留意下。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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