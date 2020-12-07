【恒大汽車】官媒質疑造車目標　恒大曝光電池研發團隊、恒馳1啟動路跑反駁（附影片）

▲ 官媒質疑造車目標 恒大曝光電池研發團隊、恒馳1啟動路跑反駁

恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 日前被官方點名質疑其新能源車投資。繼恒大汽車發布恒馳1啟動路跑情況，恒大再曝光旗下恒大全球電池研究院，疑反駁指控。恒大 （03333） 表示，恒大主席許家印周一（7日）視察了位於深圳的恒大全球電池研究院，研發團隊及設施首次曝光。

恒大汽車升9.4% ，報29元，成交額11.5億元； 恒大則跌1.1%，報15.52元。

恒大汽車稱恒馳1啟動路跑，詳情看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

恒大實驗室有40個，涵蓋材料合成、電解液研發、固態電解質合成、模組與Pack研發、熱管理等。測試點位超15000個，這數量可以說世界上數一數二的電池測試中心。關係到新能源汽車最重要的續航里程與電池安全問題，車載電池對於新能源汽車來說稱得上是「重中之重」，同時也是最能反映恒大造車實力的環節。

官媒批恒大汽車「以造車之名圈地圈錢」，詳情看【下一頁】

恒大全球電池研究院的總部位於深圳，在日本也有分支科研機構。集團從日韓招募了一大批頂級電池專家，核心科研團隊超800人，重點佈局領域包括離子電池、固態電池、電池材料、BMS以及下一代電池技術的前瞻開發及應用。恒大全球電池研究院的院長，由原韓國SK集團電池研究院院長李浚秀擔任。

相關文章：

【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員 最快今日公布

【恒大汽車】發改委傳調查恒大及寶能新能源車投資 恒大汽車跌逾7%、公司稱正核實消息 （第二版）

【大股東增持】恒大連續增持恒大汽車涉資近13億 恒大汽車收市升4%

編輯：袁諾曦