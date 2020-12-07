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【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！

環球政經 17:06 2020/12/07

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樓市有升亦有跌，有網民近日出帖指，留意樓價有跌，大呼：「好開心！」他指，現時樓市的成交供按中原城市領先指數來看，已由2019年年中的頂位，下調約8%至9%。他更舉例表示，例如將軍澳新寶城約430平方呎兩房單位，在高位時需800萬元，現時普遍為720萬元。另外，元朗Yoho Town 393平方呎的兩房單位，高位時亦需678萬元，現時則普遍620至640萬元。

【樓市熱話】600萬預算上車 揀元朗定將軍澳好？　網民：6球將軍澳無私樓可揀【下一頁】

有網民表示同意樓市有跌，更指指有同事去年以約690萬元買入元朗Yoho Town兩房單位，現時只值600萬元左右，跌幅比出帖者所指的更多。他又指，除了樓價下跌，租金亦有大幅下調，「大埔新達廣場兩房由月租1.7萬元跌至1.2萬元；沙田第一城月租由幾年前1.3萬至1.4萬元，跌至1.1萬元至1.2萬元。」

另網民表示：「低處未算低，出年仲平，你見成交量大縮就知。」有網民則笑指，即使樓價低也沒有用，「你一路覺得會平，即係一路都唔會買，睇住人地低位炒返上去，你依然得個睇字。」

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責任編輯：楊子瑩

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