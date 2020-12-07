【賢行軼事@iM網欄】提供願景 管理者給團隊的計劃書

又到年底，很多公司都需要做年度總結，並為明年定立目標，寫下計劃書，層層拆解，不同層級的管理者都可能需要有所思考，並看公司要求準備不同的文件，忙碌起來。

經濟蓬勃時，因為機會處處，如何預測及計算增長，再勇於投資，將利潤再投入發展的循環運作，你會感到很容易寫下來年計劃和目標。今年世界陷於混亂，一年之內已經歷了幾次高低起伏，從希望到失望，復甦到再陷落，對於明年未知之數太多，宏觀環境不易看通，不要說下一年度，下一個月的變化也掌握不了，根本無法可想，枉論計劃。而且按前數月的一絲復甦軌跡，大家可能也忙著把握今年最後機會，專心投入營運面的工作，未來想像不了，便更推說沒餘暇去思考，但如果你是管理者也沒時間去思考，那麼下屬怎麼辦呢？

其實計劃書不止是當作交功課般給上級看，也要跟團隊分享，因為目標先要他們跟你一起完成，再幸運一點的是，可能他們已可替你完成。很多管理者跟我說，在現時逆境中，每一個預測、計劃甚至小步驟都可能都會改變，但大家忘記了，「計劃趕不上變化」並不是只在逆境時的專利，順境時也有很多突如其來的機會，那時候同樣需不停地調節。如果一間僵化得只能按年初計劃行事，不能作出任何轉變的公司，那間公司還有希望嗎？在香港近年有一個極佳例子「香港電視」，王維基是為了成立一間電視台組成的公司，但現時業務還跟電視有多大關係呢？如果跟計劃沒改變的話，可能早已關門大吉了。「不懂得改變的人，甚麼也改變不了！」

說到這裡，可能大家有點疑惑了！又要擬定計劃，還要跟團隊分享，但又隨時要調節，不是令團隊感到混亂嗎？雖然營運、操作面，甚至策略上有所改變，但我們要讓團隊知道的，是我們願景、目標不變。

要成為一位出色的管理者，便要學習成為一位領袖！而作為領袖最重要的才能是要帶給大家希望和夢想，你必須描繪出那幅景象，讓團隊清楚大家的方向。大家要清楚目標，清楚我們的環境，離目標還有多遠，按今天的環境我們需要做些甚麼才能去到目的地，需要做些甚麼是會按環境改變，但我們願景不變。所以管理者要擁有願景，清楚了解願景是甚麼，並要持續性地傳達給團隊裡的所有人，這是很重要的。之後操作面就要數據化各項指標，細分下去，令每一位員工都能參與其中，成為同一個願景的一份子。

管理者給團隊的計劃書，最重要就是能提供願景，然後就如向團隊推銷，不斷重複，讓他們相信。願景不怕定得大一點，而操作面的目標可以細分或調整至可觸的範圍，團隊可能有時候會落後和超前目標，但那是可實現的，能一步一步實現，慢慢接近心中的願景很決定性。

管理者要思考我們要前往哪裡？我們追求的是甚麼？我們對自己、團隊有多清楚了解？當心中明白、掌握這些要點，要如何去做、要做些甚麼，資源如何運作等操作面的問題，你都將會找到答案。各位管理者，就趁年末找個機會，也向團隊好好推銷你的計劃書吧！

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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