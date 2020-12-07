【和寵物一起走過的日子@iM網欄】帶主子出走の寵物移民「英美加篇」

▲ 貨運的寵物航空箱要求門窗洞口不可過大令寵物有機會把手伸出

在刊登了「準備篇」和「亞洲篇」後筆者收到了不少讀者訊息希望知道更多不同國家的要求及手續，為感謝讀者們對本連載的支持所以筆者決定把原定的「其他海外篇」分拆成「英美加篇」及下回的「亞洲及大西洋總結篇」。長話短說，其實所有國家的要求和手續都離不開瘋狗疫苗注射及血液檢驗指數、申請入境的各類文件、預約航空公司機位及當地隔離、獸醫簽發健康證明書和政府部門加簽及入境稅要求等等，但現在因COVID-19的關係寵物移民的計畫請大家盡量兩手準備，除了原定計劃外需要考慮如全球疫情嚴重留家工作或宵禁等會影響申請所需時間，以及所預約的航空突然取消等。

▲ 不少國家也針對COVID-19作出特別指引有機會因疫情更改寵物入境要求

＜英國＞

所需準備時間︰4-6個月

入境隔離時間︰0天

香港被英國列入「認可名單」所以寵物移居到英國的手續比起移民日本或台灣也相對簡單。

寵物到英國無需要接受額外檢驗血液所含有的瘋狗症相關指數但和大部份國家一樣，英國也要求入境寵物植入認可的國際晶片，貓犬防疫疫苗注射及瘋狗症疫苗注射，記得保留針卡記錄及注射後二十一天才可入境英國。英國亦一律規定每位主人只可以最多帶五隻寵物移居當地，另外寵物們需要和主人的到達日期不早於或遲過五天才會被視為同行移居寵物，否則便會當作買賣貨品需要額外繳交入境稅項。

▲ 航空箱如不合乎要求有機會在辦理登機手續時被拒絕登機

寵物入境英國只接受貨運(CARGO)，而寵物移民英國最繁複的就是清關、預定機位及申請退稅的部份，你需要預先聯絡航空公司預定機位取得臨時空運提單號碼、之後再聯絡清關公司提供清關服務確認編號，把確認編號提交航空貨運公司後才可訂購貨位，最後需要集齊所有文件包括提單、健康證明等才可以申請「ToR1」用作退稅。

特別提醒各位因英國將於2021年1月1日脫歐，雖說到截稿日為止所公佈的寵物出入口指引相關更改只有英國及歐洲的方面，但請考慮帶寵物移民英國的讀者留意英國公佈相關更新作準。

▲ 寄運寵物當天最少早4小時到指定地點辦理登機手續及最後檢查

＜美國和加拿大＞

所需準備時間︰2-4個月

入境隔離時間︰0天

美國和加拿大對由香港出發入境的寵物要求比英國簡易，所需要的是出發最少三十天前注射預防疫苗及瘋狗症疫苗，另外要求香港註冊認可獸醫在寵物出發前美國要求十天、加拿大要求七天替寵物作身體檢查後簽發健康證明書及漁護處獸醫加簽更可入境。雖然並沒有強制要求入境寵物需要植入晶片，但筆者強烈建議所有出境的寵物出發前先植入晶片以防寵物意外中途走失或遺失時更容易辨認。特別需要注意美國不同省份的要求可能會有出入，例如夏威夷對寵物入境的要求完全不同，所以決定目的地後最好再次確定當地的入境要求。

下一篇筆者將針對最後兩至三個海外移民熱點作更深入的分享，如有任何關於寵物移民的查詢歡迎Facebook或Instagram聯絡我，下篇見！

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