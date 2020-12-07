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【疫市求生】全球百貨公司掙扎求存　唯獨台灣百貨跑出錄增長？

商業 15:45 2020/12/07

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台灣百貨業於7月已重拾增長動力，7月至10月的營業額較去年升11.5%。（台北101網站截圖）

新冠肺炎疫情重挫零售業，百貨公司更是頻頻傳出結業消息。然而，台灣表現卻跑贏其他國家，今年1月至10月的生意額僅微跌0.8%，7月開始更錄得增長。

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據台灣媒體報道，因台灣人未能出國旅遊，反而刺激本地消費。台灣統計處指出，台灣百貨公司近年營業額逐年攀升，但今年上半年受疫情影響，2月至6月的生意較去年同期減少。

自台灣疫情緩和，加上當地政府推出刺激消費措施，使百貨業於7月已重拾增長動力。7月至10月的營業額較去年升11.5%，今年1月至10月亦只微跌0.8%。

其他市場非常慘淡

反觀香港，10月份百貨公司的銷貨額雖較去年升逾11%，但主因是去年的低基數效應。今年1月至10月，百貨業亦重挫23.9%。日本五大百貨公司今年 7 月生意額亦按年減少 20至30%，其中以服飾為重災區。 

歐美市場方面，英國連鎖百貨公司Debenhams亦將會全線結業；美國今年至10月的百貨生意額按年減17%，老牌百貨Neiman Marcus 、Lord & Taylor亦先後申請破產。

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責任編輯：葉泳珊

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