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【BNO移民】疫苗帶動英國就業市場 上月增17萬職位

環球社會熱點 15:44 2020/12/07

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英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移民英國成香港熱話。外界憧憬隨著新冠疫苗於英國獲許可，英國有望擺脫新冠肺炎疫情所帶來的經濟困境。英國有調查指，英國上月增加近17萬個職位，為自今年2月以來的最佳表現。

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【新冠疫苗】英國最快周二開始接種 英女王料數周內注射 【下一頁】

英國招聘網站里德（Reed）的數據顯示，英國於11月增加了16.9萬個職位。英國幾乎所有地區的職位空缺都錄得增加，其中英國西北部的職位空缺升幅最明顯，大增約16%。

該公司董事長里德（James Reed）表示，隨著英國各行各業的就業機會增加，疫苗會逐漸於英國普及。里德認為英國有望於來年告別經濟衰退，迎來更正面的經濟格局。

【新冠疫苗】脫歐恐阻運送？英國擬派軍機空運疫苗回國  【下一頁】

英國董事學會（Institute of Directors，IoD）的分析也顯示，英國成為全球首個批准輝瑞（Pfizer）疫苗的國家後，各企業高層對英國前景，一如首次面對封城時感到樂觀。

IoD首席經濟學家帕里克（Tej Parikh）表示，疫苗有如隧道盡頭的光（light at the end of the tunnel），有助企業高層更積極面對未來，以暫時支撐業務來等待疫苗正式面世。

另外，隨著英格蘭第二次封城結束，民眾恢復外出消費。根據研究機構Sensormatic Solutions的數據，英國本月首周的人流量增加115%，主要受惠於英格蘭出售非必要商品的商店恢復營業。

責任編輯：鄭錦玲

英國上月增加近17萬個職位，為自今年2月以來的最佳表現。

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