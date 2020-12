【BNO移民】疫苗帶動英國就業市場 上月增17萬職位

英國放寬國民海外護照(BNO)持有人移民限制,移民英國成香港熱話。外界憧憬隨著新冠疫苗於英國獲許可,英國有望擺脫新冠肺炎疫情所帶來的經濟困境。英國有調查指,英國上月增加近17萬個職位,為自今年2月以來的最佳表現。

英國招聘網站里德(Reed)的數據顯示,英國於11月增加了16.9萬個職位。英國幾乎所有地區的職位空缺都錄得增加,其中英國西北部的職位空缺升幅最明顯,大增約16%。

該公司董事長里德(James Reed)表示,隨著英國各行各業的就業機會增加,疫苗會逐漸於英國普及。里德認為英國有望於來年告別經濟衰退,迎來更正面的經濟格局。

英國董事學會(Institute of Directors,IoD)的分析也顯示,英國成為全球首個批准輝瑞(Pfizer)疫苗的國家後,各企業高層對英國前景,一如首次面對封城時感到樂觀。

IoD首席經濟學家帕里克(Tej Parikh)表示,疫苗有如隧道盡頭的光(light at the end of the tunnel),有助企業高層更積極面對未來,以暫時支撐業務來等待疫苗正式面世。

另外,隨著英格蘭第二次封城結束,民眾恢復外出消費。根據研究機構Sensormatic Solutions的數據,英國本月首周的人流量增加115%,主要受惠於英格蘭出售非必要商品的商店恢復營業。

