【新股IPO】遠洋服務6677即日起招股 入場費約3383元　傳國際配售已足額

由遠洋集團（03377）分拆上市的遠洋服務（新上市編號：06677）由今日（7日）至周四（10日）招股，計劃發行約2.96億股，招股價介乎每股5.5元至6.7元，一手500股，入場費約3,383.76元；12月17日掛牌；聯席保薦人為中金及花旗。

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遠洋服務是次上市引入了8名基石投資者，包括淡水泉、國華人壽保險、高瓴資本、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業、Keltic和鄭賢方為基石投資者，合共認購9.3億元股份。市傳國際配售部份已足額。

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該股是次集資所得，其中約60%用於選擇性地把握戰略投資及收購機會，並進一步發展戰略聯盟及擴大公司物業管理業務的規模；20%用於通過升級公司的智能管理系統建設智能化社區；10%用於提升公司的數字化水平及內部信息技術基礎設施；其餘10%則作為營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正