【澳洲疫情】事隔5個月後 澳洲重啟飛抵墨爾本國際航班 維省省長：民眾應保持警惕

澳洲維多利亞省新冠肺炎現時疫情放緩，連續37天錄得零宗本地感染個案，因此事隔5個月後，當局周一(7日)在墨爾本機場恢復國際航線，派出逾170名澳洲國防軍士兵部署在機場負責檢疫工作。

航班重啟首日便有8班客機降落，其中首架落客機由斯里蘭卡首都可倫坡出發。入境人士將被送往指定酒店隔離，期間不得離開房間，同時指派警方負責酒店的治安工作。墨爾本機場航空主任Shane O'Hare 預料於本周內將有1,120名國際旅客抵境，認為這屬合理數目，不擔心爆發新一輪疫情。

【美國疫情】感恩節後疫情數字再創新高 美醫療系統面臨崩潰：【下一頁】

【新冠疫苗】英國搶先批准使用輝瑞疫苗 最快下周開始接種：【下一頁】

維省省長安德魯斯表示，由周一起放寬部分限制措施，准許最多100人出席婚禮等聚集活動，並於明年1月11日前允許50%辦公室職員返回工作崗位工作。他指，雖然抗疫措施現成效，但民眾仍保持警惕，做好份內事，現時澳洲仍強制民眾於室內場所、公共地方及公共交通運輸工具上佩戴口罩。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐