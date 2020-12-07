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【澳洲疫情】事隔5個月後 澳洲重啟飛抵墨爾本國際航班 維省省長：民眾應保持警惕

環球政經 16:12 2020/12/07

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澳洲維多利亞省新冠肺炎現時疫情放緩，連續37天錄得零宗本地感染個案，因此事隔5個月後，當局周一(7日)在墨爾本機場恢復國際航線，派出逾170名澳洲國防軍士兵部署在機場負責檢疫工作。

航班重啟首日便有8班客機降落，其中首架落客機由斯里蘭卡首都可倫坡出發。入境人士將被送往指定酒店隔離，期間不得離開房間，同時指派警方負責酒店的治安工作。墨爾本機場航空主任Shane O'Hare 預料於本周內將有1,120名國際旅客抵境，認為這屬合理數目，不擔心爆發新一輪疫情。

【美國疫情】感恩節後疫情數字再創新高　美醫療系統面臨崩潰：【下一頁

【新冠疫苗】英國搶先批准使用輝瑞疫苗　最快下周開始接種：【下一頁

維省省長安德魯斯表示，由周一起放寬部分限制措施，准許最多100人出席婚禮等聚集活動，並於明年1月11日前允許50%辦公室職員返回工作崗位工作。他指，雖然抗疫措施現成效，但民眾仍保持警惕，做好份內事，現時澳洲仍強制民眾於室內場所、公共地方及公共交通運輸工具上佩戴口罩。

 

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責任編輯：潘曉豐

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